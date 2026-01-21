Жительница Екатеринбурга отхлестала поводком годовалую дочь соседей
Жительница Екатеринбурга отхлестала поводком чужого годовалого ребенка. Об этом сообщает портал E1.ru.
Семья с восьмилетним сыном и годовалой дочкой возвращалась домой с детской площадки, когда им навстречу вышла женщина с собакой. По словам пострадавших, она неожиданно напала на них.
Сначала соседка стала оскорблять семью, а затем начала бить главу семейства, который в тот момент держал на руках свою дочь. В результате удара поводком по лицу и голове девочка получила травмы.
Супруги рассказали, что эта женщина постоянно придирается к ним и требует, чтобы они переехали из своей квартиры, где живут уже 12 лет. Пострадавшая добавила, что соседка не хочет, чтобы её муж, русский по национальности, жил рядом с ней, так как считает его похожим на иностранца.
Врачи 9-й больницы зафиксировали у ребёнка отёк мягких тканей. Родители пострадавшей подали заявление в полицию на соседку.
