Россиянку жестоко избил таксист в Мексике после того, как она отказала ему в сексе за деньги

21 января 2026, 09:45

SHOT: Россиянку избил мексиканский таксист после отказа в интиме за деньги

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Россиянку жестоко избил таксист в Мексике после того, как она отказала ему в интиме за деньги. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.