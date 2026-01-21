Россиянку жестоко избил таксист в Мексике после того, как она отказала ему в сексе за деньги
Россиянку жестоко избил таксист в Мексике после того, как она отказала ему в интиме за деньги. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
32-летняя Мария, возвращаясь в отель курортного города Плайя-дель-Кармен, подверглась нападению местного таксиста. Мужчина начал приставать к ней, но россиянка отказала ему в близости. После чего таксист жестоко избил её прямо в салоне автомобиля. Затем он силой вытащил Марию из машины, бросил женщину в тяжёлом состоянии на обочине дороги в местных трущобах, украл драгоценности и скрылся.
Услышав крики Марии, на помощь пришли местные жители, которые вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у неё множественные травмы, сотрясение мозга и психологические проблемы. Мария обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Несмотря на то что таксисту грозит уголовное наказание, его до сих пор не удалось найти.
Читайте также: