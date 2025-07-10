«Спросил, как устроен мужской половой орган»: семилетняя девочка годами терпела издевательства отчима-педофила

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Юлия из Белоруссии рассказала телеканалу ОНТ, как в школьные годы подвергалась насилию со стороны отчима. О трагедии девушки читайте в материале «Радио 1».



Первый непристойный разговор

По словам Юлии, мама её родила очень рано. Когда в семье появился отчим, маме девушки было всего 16–17 лет. То есть уже тогда мужчина проявлял нездоровый интерес к несовершеннолетним. Ему на тот момент было далеко за 40. Впервые своё истинное лицо отчим проявил, когда Юлии было семь лет. Это произошло в котельной частного дома.
«Он посадил меня на колени и спросил, знаю ли я, как устроен мужской орган? Для меня это игра. Папа меня посадил на колени. Я говорю: «Нет, папа, я не знаю». И он давай мне демонстрировать, как это всё происходит, как устроено. Он начал мне показывать какие-то видеоролики», — рассказывала пострадавшая.

«Взял меня за шкирку, очень сильно избил и сделал то, что хотел»

До девяти лет отчим просил девочку целовать его и трогать, но потом стал принуждать к оральному сексу. С тех пор все вещи Юлии покупались только в случае, если она соглашалась сделать отчиму приятно.

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В 12 лет, когда у Юлии началась менструация, отчим-педофил совершил половой акт.
«<…> Он меня сначала упрашивал адекватными словами: «Юля, пойдем, Юля, пойдем». Когда я начала уже хныкать и говорить, что я не хочу, я хочу спать, он взял меня за шкирку, очень сильно избил и всё равно сделал то, что хотел. А потом просто обратно положил в кровать», — делилась подробностями девушка.

Сплошные манипуляции

Отчим-педофил активно манипулировал девочкой. Его целью было не допустить, чтобы падчерица рассказала кому-то о происходящем дома.
«Он начал говорить, что вот твоя мама уже развелась с твоим родным отцом, ты же не хочешь, чтобы ей снова было плохо», — вспоминает Юлия слова отчима.
Мужчина показывал девочке большое количество видеороликов, где с детьми происходит то же самое, что с ней вытворял отчим. Из-за этого, по словам Юлии, она долгое время не понимала, что происходящее с ней — это не норма, а уголовное преступление.
«Я не считала это ненормальным, пока не случилось 14–15 лет, когда девочки, мои подруги, мне начали рассказывать про свои первые опыты с мальчиками», — говорила Юлия.

Мама перепугалась, дедушка умер от инфаркта

Перейдя уже в старшие классы, Юлия решилась рассказать матери о насилии со стороны отчима. Женщина сильно перепугалась, она приняла решение уйти от мужчины.

Фото: iStock/doidam10
По словам пострадавшей, мама ничего не сказала отчиму, так как боялась, что он, психически нездоровый человек, будет их преследовать и даже может убить. Юлия вместе с мамой ухали к бабушке. У дедушки, после того как он узнал, что натворил отчим, случился инфаркт. Он умер.
Анастасия Чубина

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