«Спросил, как устроен мужской половой орган»: семилетняя девочка годами терпела издевательства отчима-педофила
Юлия из Белоруссии рассказала телеканалу ОНТ, как в школьные годы подвергалась насилию со стороны отчима. О трагедии девушки читайте в материале «Радио 1».
Первый непристойный разговорПо словам Юлии, мама её родила очень рано. Когда в семье появился отчим, маме девушки было всего 16–17 лет. То есть уже тогда мужчина проявлял нездоровый интерес к несовершеннолетним. Ему на тот момент было далеко за 40. Впервые своё истинное лицо отчим проявил, когда Юлии было семь лет. Это произошло в котельной частного дома.
«Он посадил меня на колени и спросил, знаю ли я, как устроен мужской орган? Для меня это игра. Папа меня посадил на колени. Я говорю: «Нет, папа, я не знаю». И он давай мне демонстрировать, как это всё происходит, как устроено. Он начал мне показывать какие-то видеоролики», — рассказывала пострадавшая.
«Взял меня за шкирку, очень сильно избил и сделал то, что хотел»До девяти лет отчим просил девочку целовать его и трогать, но потом стал принуждать к оральному сексу. С тех пор все вещи Юлии покупались только в случае, если она соглашалась сделать отчиму приятно.
В 12 лет, когда у Юлии началась менструация, отчим-педофил совершил половой акт.
«<…> Он меня сначала упрашивал адекватными словами: «Юля, пойдем, Юля, пойдем». Когда я начала уже хныкать и говорить, что я не хочу, я хочу спать, он взял меня за шкирку, очень сильно избил и всё равно сделал то, что хотел. А потом просто обратно положил в кровать», — делилась подробностями девушка.
Сплошные манипуляцииОтчим-педофил активно манипулировал девочкой. Его целью было не допустить, чтобы падчерица рассказала кому-то о происходящем дома.
«Он начал говорить, что вот твоя мама уже развелась с твоим родным отцом, ты же не хочешь, чтобы ей снова было плохо», — вспоминает Юлия слова отчима.Мужчина показывал девочке большое количество видеороликов, где с детьми происходит то же самое, что с ней вытворял отчим. Из-за этого, по словам Юлии, она долгое время не понимала, что происходящее с ней — это не норма, а уголовное преступление.
«Я не считала это ненормальным, пока не случилось 14–15 лет, когда девочки, мои подруги, мне начали рассказывать про свои первые опыты с мальчиками», — говорила Юлия.
Мама перепугалась, дедушка умер от инфарктаПерейдя уже в старшие классы, Юлия решилась рассказать матери о насилии со стороны отчима. Женщина сильно перепугалась, она приняла решение уйти от мужчины.
По словам пострадавшей, мама ничего не сказала отчиму, так как боялась, что он, психически нездоровый человек, будет их преследовать и даже может убить. Юлия вместе с мамой ухали к бабушке. У дедушки, после того как он узнал, что натворил отчим, случился инфаркт. Он умер.