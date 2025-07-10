«Женщины как отбивные»: В российском регионе муж избил и изнасиловал 23-летнюю супругу
В Санкт-Петербурге мужчина жестоко избил и изнасиловал свою 23-летнюю супругу. Подробности сообщает Neva.Today.
Инцидент случился во Фрунзенском районе. В травматологический пункт обратилась сильно избитая молодая девушка. Врачи медицинского учреждения установили у потерпевшей ссадины и ушибы на коленях, кровоподтеки на шее, руках и спине. Девушку срочно госпитализировали.
По предварительным данным, девушка получила повреждения дома. На неё напал супруг, который нанёс потерпевшей серьёзные травмы. Кроме того, мужчина изнасиловал девушку. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось об изнасиловании 17-летней девушки в Ленинградской области.
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