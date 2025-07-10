«Золотая девочка»: На Багамах механик изнасиловал и убил стюардессу на борту люксовой яхты

10 июля 2025, 15:59

Во время круиза по Багамским островам на яхте нашли стюардессу с перерезанным горлом

Фото: Istock/feri ferdinan

Инцидент случился у острова Харбор-Айленд, где пришвартованная яхта стала местом жестокого преступления. 20-летняя девушка из Южной Африки по имени Пейдж была обнаружена убитой в машинном отделении судна. Подробности сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ».