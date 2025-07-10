«Золотая девочка»: На Багамах механик изнасиловал и убил стюардессу на борту люксовой яхты
Инцидент случился у острова Харбор-Айленд, где пришвартованная яхта стала местом жестокого преступления. 20-летняя девушка из Южной Африки по имени Пейдж была обнаружена убитой в машинном отделении судна. Подробности сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ».
Пейдж Белл, которую друзья называли «золотой девочкой», работала на роскошной яхте менеджером по работе с гостями. Девушка быстро завоевала расположение всего экипажа и пассажиров. Однако манящая улыбка и невероятное обаяние сыграли с ней злую шутку, лишив жизни.
Тело Пейдж с перерезанным горлом обнаружили члены экипажа в машинном отделении круизного лайнера. Стюардесса была частично раздета, а на её руках виднелись порезы. Рядом с трупом нашли 39-летнего механика из Мексики, который входил в состав экипажа. У подозреваемого виднелись раны на запястьях, а в руке был нож. Полиция арестовала мужчину. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.
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