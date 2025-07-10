В Петербурге суд освободил педофила от тюрьмы, признав его невменяемым
Санкт-Петербургский городской суд освободил мужчину от уголовной ответственности за совращение и истязание собственных детей, признав его невменяемым. Преступления были совершены 18 мая 2024 года.
Мужчина, вместе с женой, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей: четырехлетнего мальчика и семилетней девочки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Фигурантов задержали 28 мая, возбудив уголовные дела по статьям, включая насильственные действия сексуального характера, изнасилование, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию. Суд постановил применить к отцу принудительное лечение в психиатрической больнице. Жена мужчины проходит по делу в качестве соучастницы.
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