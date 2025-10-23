«Стань секс‑рабыней или умри»: банда сутенеров безжалостно расправлялась со своими жертвами. Самой младшей было всего 13 лет
В лесах под Нижним Тагилом много лет скрывалась жуткая тайна, пока случайность не привела к раскрытию ужасного преступления. Местное захоронение, где были найдены останки девушек, журналисты прозвали «кладбищем невест». Всё началось с обычной прогулки: один местный житель отпустил свою собаку с поводка, и та вскоре откопала часть человеческого тела. Хозяин немедленно вызвал полицию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ужасающие находкиПосле обнаружения первого тела последовали новые находки — вскоре полиция извлекла вторую, третью жертву. По данным «КП», к февралю 2007 года общее число найденных останков достигло тридцати. Однако другие источники указывают на цифру в пятнадцать. Возраст погибших варьировался от 13 до 26 лет, и многие из них числились в списках пропавших без вести. Среди опознанных была и 14-летняя Лена — дочь главаря банды Эдуарда Чудинова.
Темная жизнь Эдуарда ЧудиноваЭдуард Чудинов, 35-летний мужчина, после развода с женой редко виделся с дочерью. Официально он работал весовщиком, но основной доход имел от сбыта ворованного металла. Не удовлетворённый своей жизнью, он придумал «гениальный» план: создать интим-салон и использовать труд молодых девушек, не собираясь им платить. Вместо этого он планировал похищать их прямо с улиц и заставлять заниматься проституцией.
Чтобы прикрыть свои преступления, Чудинов зарегистрировал компанию «Престиж», якобы занимающуюся торговлей алкоголем. В его банду вошли семь человек — его брат, друзья и одноклассники. Примечательно, что все они были женаты, а у некоторых были дочери-подростки, ровесницы тех, кого они похищали.
Охота на жертвПоиски «рабынь» проходили на улицах города. Ключевую роль в вербовке играл Марк Кустовский — 22-летний парень с привлекательной внешностью. Он легко находил общий язык с девушками, приглашая их на «чаепитие с пряниками» в арендованную квартиру. Там жертвы сталкивались с другими членами банды: их избивали, насиловали и ставили перед жестоким выбором — стать секс-рабыней или погибнуть. Многие из них, сломленные физически и морально, соглашались на условия преступников. Тех, кто сопротивлялся, ожидала расправа.
Первые убийства совершал сам Чудинов, демонстрируя своим сообщникам технику удушения — это было своего рода «мастер-классом». Банда использовала девушек из разных слоёв общества. Цены на «услуги» варьировались: за ночь с простой деревенской девушкой платили 200–300 рублей, а за ухоженную городскую красавицу — до 10 000 рублей. Спрос на такие «развлечения» оставался стабильно высоким.
Трагедия в семьеПреступники заставляли подростков писать родителям записки с сообщениями.
«Мама, не переживай, мы уехали в Москву. Скоро вернёмся», — отмечали жертвы.
Обратного адреса, разумеется, не указывали.
Родная дочкаНо как же родная дочь Чудинова оказалась на этом «кладбище невест», да ещё и полностью обнажённой? Лена тоже стала жертвой своего отца. Всё началось с того, что Эдуард забрал её из летнего лагеря и узнал о краже из своих вещей. В приступе ярости он ударил Лену — она упала и ударилась головой о землю и умерла. Не теряя времени, Чудинов разделал тело дочери, чтобы усложнить опознание, и отвёз его на знакомое место — на «кладбище невест».
Суд и приговорСледователям удалось установить личности лишь четырнадцати девушек из найденных останков, и именно по этим трагическим эпизодам был осуждён преступный синдикат. Судебный процесс над бандой вызвал широкий общественный резонанс, и в итоге организатор, Эдуард Чудинов, был приговорён к пожизненному заключению. В настоящее время он отбывает наказание в колонии «Чёрный беркут», а его сообщники получили сроки лишения свободы, варьирующиеся от 11 до 21 года.
В ходе следствия всплыли и другие преступления Чудинова. Ещё до того, как он открыл интим-салон, в 2002 году он совершил два убийства. Одну из девушек он убил после изнасилования, когда она угрожала обратиться в полицию. Вторая жертва стала нежелательной свидетельницей его ужасных деяний.