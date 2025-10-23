Достижения.рф

Суд в Швеции не депортировал мигранта из-за «непродолжительного» изнасилования

KP.RU: Суд не депортировал мигранта из-за изнасилования подростка в Швеции
Фото: istockphoto/Marcin Babul

Суд в Швеции отказал в депортации 18‑летнего эритрейца Язида Мохамеда. Данные приводит KP.RU.



Фигуранта приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в 25 000 долларов. Инстанция учла, что молодой человек прибыл в Швецию в качестве ребёнка‑беженца и имеет особый правовой статус, а также посчитал, что по своей продолжительности нападение не достигло порога для квалификации как «исключительно тяжкое преступление».

После отбытия наказания он сможет оставаться в стране.

По версии следствия, 16‑летняя Мейа Аберг возвращалась с подработки через подземный переход, когда на неё напал Мохамед. Сначала злоумышленник вырвал у девушки телефон, а затем совершил в отношении неё сексуальное насилие.

Мейа сразу обратилась в полицию, однако поначалу подозреваемого не задержали из‑за недостатка улик. Позже Язида всё же нашли и предъявили обвинение.

Никита Кротов

