Суд в Швеции не депортировал мигранта из-за «непродолжительного» изнасилования
Суд в Швеции отказал в депортации 18‑летнего эритрейца Язида Мохамеда. Данные приводит KP.RU.
Фигуранта приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в 25 000 долларов. Инстанция учла, что молодой человек прибыл в Швецию в качестве ребёнка‑беженца и имеет особый правовой статус, а также посчитал, что по своей продолжительности нападение не достигло порога для квалификации как «исключительно тяжкое преступление».
После отбытия наказания он сможет оставаться в стране.
По версии следствия, 16‑летняя Мейа Аберг возвращалась с подработки через подземный переход, когда на неё напал Мохамед. Сначала злоумышленник вырвал у девушки телефон, а затем совершил в отношении неё сексуальное насилие.
Мейа сразу обратилась в полицию, однако поначалу подозреваемого не задержали из‑за недостатка улик. Позже Язида всё же нашли и предъявили обвинение.
Читайте также: