В Петербурге мужчина ограбил школьника в лифте

23 октября 2025, 14:52

В Петербурге задержали мужчину, напавшего на 14-летнего подростка в лифте

Фото: iStock/mactrunk

В Петербурге мужчина напал на 14-летнего подростка в лифте жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».