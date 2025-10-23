В Петербурге мужчина ограбил школьника в лифте
В Петербурге мужчина напал на 14-летнего подростка в лифте жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».
Отмечается, что злоумышленник схватил мальчика за шею и, угрожая физической расправой, потребовал отдать личные вещи и деньги. Испуганный подросток передал телефон стоимостью 10 тысяч рублей, после чего нападавший скрылся.
Оперативники быстро нашли подозреваемого и при личном досмотре изъяли похищенный гаджет.
В отношении 31-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.
