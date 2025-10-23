В Сети появилось видео с побегом грабителей из Лувра
В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлен побег грабителей из Лувра в Париже. Видео делится Daily Mail.
На записи видно, как двое воров спускаются на механическом подъемнике со второго этажа здания, где находится «Галерея Аполлона». Один из них в светоотражающей униформе, второй — в черной куртке.
Спустя несколько секунд раздается вой полицейских сирен вперемешку с ругательствами. Однако к тому времени преступникам удается достичь земли и скрыться на скутерах.
Напомним, 19 октября группа из четырех человек проникла в музей с помощью автогидроподъемника и похитила девять ценных ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.
