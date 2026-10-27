27 октября 2026, 04:09

Фото: iStock/nixki

В апреле 1992 года в Магнитогорске погибла 18-летняя студентка медицинского колледжа Валентина Туласова. Девушка возвращалась домой через сквер Трёх поколений, где на неё напали двое молодых людей. Спустя годы горожане всё ещё вспоминают эту трагедию, обсуждают бездействие очевидцев и судьбу преступников. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Убийство Валентины Туласовой в Магнитогорске Жители слышали крики, но не вышли на помощь Как в газете сообщили о трагедии Похороны и памятник в сквере Трёх поколений Суд над виновными в убийстве

Убийство Валентины Туласовой в Магнитогорске

Жители слышали крики, но не вышли на помощь

Фото: iStock/Oleksandr Todorov

Как в газете сообщили о трагедии

Похороны и памятник в сквере Трёх поколений

Суд над виновными в убийстве