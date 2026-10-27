Студентку ограбили, изнасиловали и сожгли в сквере Магнитогорска двое парней: почему никто не спас молодую девушку?
В апреле 1992 года в Магнитогорске погибла 18-летняя студентка медицинского колледжа Валентина Туласова. Девушка возвращалась домой через сквер Трёх поколений, где на неё напали двое молодых людей. Спустя годы горожане всё ещё вспоминают эту трагедию, обсуждают бездействие очевидцев и судьбу преступников. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Убийство Валентины Туласовой в МагнитогорскеВалентина Туласова училась в медицинском колледже и проходила практику в детской больнице № 3. На это время она поселилась у бабушки, чтобы быстрее добираться до места учёбы. Подруга девушки Ольга Куликова рассказывала, что Валя любила индийское кино, хорошо училась и мечтала создать семью. Вечером 22 апреля студентка возвращалась домой после встречи с подругой.
По сведениям, опубликованным «Комсомольской правдой — Челябинск», возле сквера Трёх поколений на улице Правды Валентину схватили двое молодых людей. Они увели её в заросшую часть парка.
Жители слышали крики, но не вышли на помощьОчевидцы позднее говорили, что ночью слышали крики девушки. Однако никто не вышел во двор и не попытался остановить нападавших. В городских сообществах распространялась версия, что жители звонили в милицию. По словам одной из местных жительниц, сотрудники якобы заявили о нехватке бензина для выезда. Официальных подтверждений этому эпизоду нет.
Утром тело девушки нашли на пустыре рядом с домом № 63 по улице Правды. Нападавшие забрали личные вещи Валентины, совершили преступление, а затем попытались скрыть следы с помощью огня. Неизвестная женщина три раза позвонила в скорую помощь около четырёх часов утра. Когда медики получили сообщение, помочь девушке уже не смогли.
Как в газете сообщили о трагедииНа следующий день «Магнитогорский рабочий» разместил короткую заметку в криминальной хронике. Газета сообщила, что утром на пустыре нашли тело неизвестной женщины. Сильные повреждения не позволили экспертам сразу установить личность погибшей. Через несколько дней уголовный розыск обратился к жителям через газету. Сотрудники просили откликнуться людей, которые видели ночью костёр в сквере, проходили по улице Правды или заметили что-то подозрительное. Родные не сразу поняли, что с Валентиной случилась беда. Родители считали, что она осталась у бабушки, а бабушка ждала внучку от родителей. Мать опознала дочь по волосам и ногтям.
Похороны и памятник в сквере Трёх поколенийНа прощание с Валентиной пришло много магнитогорцев. Родители знали, что дочь мечтала о свадьбе, поэтому похоронили её в свадебном платье. Семья установила в сквере памятник в виде высокой белой вазы. Бабушка девушки много лет приносила туда цветы. Мемориал простоял около 30 лет. В 2022 году родственники решили убрать памятник. Сестра Валентины объяснила в соцсетях, что дети часто забирались на вазу, оставляли следы обуви и не относились к месту памяти бережно. После трагедии среди горожан появились легенды о призраке девушки в сквере. Многие жители старались не ходить там поздно вечером и предупреждали детей об опасности.
Суд над виновными в убийствеСотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых не сразу. Челябинский областной суд рассмотрел дело 19 декабря 1994 года в закрытом режиме. Суд признал двух мужчин виновными в убийстве с целью скрыть другое преступление, изнасиловании с особо тяжкими последствиями, краже и грабеже. За совокупность обвинений каждому назначили смертную казнь.
Позднее указ президента России от 7 декабря 1998 года заменил расстрел на 25 лет лишения свободы. Один из осуждённых умер в колонии. Второй мужчина после освобождения снова нарушил закон. В 2018 году суд сначала назначил ему условный срок по делу о краже. Затем наказание заменили на реальное лишение свободы.