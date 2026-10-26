В Петербурге выяснились новые подробности об убийстве пенсионерки и ребенка
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 40-летнего Дмитрия, работающего учителем математики в одной из школ Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в жестокой расправе над членами семьи своей возлюбленной.
По информации Telegram-канала SHOT, трагедия произошла накануне вечером в квартире. По предварительным данным, педагог сначала напал на 58-летнюю Аллу — мать своей девушки Анастасии, которая также работает в школе учителем истории. Затем, предположительно, он убил сына Анастасии. Тело ребенка впоследствии было обнаружили в холодильнике.
После этого злоумышленник попытался расправиться и с самой Анастасией, однако девушке удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь. Известно, что Дмитрий проработал в школе 11 лет. Изначально он преподавал физкультуру, но затем переквалифицировался в учителя математики.
В текущем году ему присвоили высшую педагогическую категорию. Кроме того, мужчина проходил курсы по оказанию первой помощи. В настоящее время полиция ведет поиски подозреваемого.
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