В Петербурге выяснились новые подробности об убийстве пенсионерки и ребенка

26 октября 2026, 13:52

SHOT: В Петербурге пенсионерку и ребенка мог убить учитель математики

Фото: istockphoto/blinow61

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 40-летнего Дмитрия, работающего учителем математики в одной из школ Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в жестокой расправе над членами семьи своей возлюбленной.