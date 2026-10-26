Пенсионер выстрелил в рыбаков из-за порванной сети, его нашли почти четверть века спустя

26 октября 2026, 14:20

В ХМАО через 24 года задержали пенсионера за убийство рыбаков

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В ХМАО оперативники уголовного розыска совместно со следователями раскрыли двойное убийство, совершенное в августе 2002 года. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Югры и СУ СК по региону.