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Пенсионер выстрелил в рыбаков из-за порванной сети, его нашли почти четверть века спустя

В ХМАО через 24 года задержали пенсионера за убийство рыбаков
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В ХМАО оперативники уголовного розыска совместно со следователями раскрыли двойное убийство, совершенное в августе 2002 года. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Югры и СУ СК по региону.



По данным следствия, тогда в реке обнаружили тело жителя Сургута с огнестрельным ранением груди. Выяснилось, что мужчина отправился на рыбалку с приятелем. Останки второго рыбака нашли лишь спустя год — ниже по течению реки.

Уголовное дело по факту двойного убийства возбудили сразу, однако установить личность злоумышленника тогда не удалось. Спустя годы правоохранители вернулись к материалам дела, и расследование сдвинулось с мертвой точки.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета автономного округа, установили круг лиц, проживавших в районе совершения преступления в 2002 году и увлекавшихся рыбалкой, а значит, располагавших сведениями о произошедшем. Следователи нашли очевидца ссоры, предшествовавшей убийству, а также установили возможный мотив преступления.

Проверка на полиграфе показала, что один из свидетелей располагает информацией об обстоятельствах преступления. Эти новые данные позволили установить подозреваемого — им оказался 75-летний пенсионер. Ему предъявили обвинение.

По версии следствия, конфликт между рыбаками возник из-за порванной сети. Обвиняемый на лодке последовал за лодкой потерпевших, догнал их и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья. Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тела мужчин в реку. Суд, учитывая возраст фигуранта и наличие у него заболеваний, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Никита Кротов

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