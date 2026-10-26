В Москве накрыли мошеннический криптообменник, аферисты хотели «проверить» 13.3 млн рублей у пенсионерки — видео

26 октября 2026, 14:04

В Москве Росгвардия накрыла мошеннический криптообменник

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве сотрудники СОБР «Столица» Росгвардии взяли подозреваемых в мошенничестве. Силовики оказали поддержку при задержании работников криптообменников и курьера аферистов.