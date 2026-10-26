В Москве накрыли мошеннический криптообменник, аферисты хотели «проверить» 13.3 млн рублей у пенсионерки — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники СОБР «Столица» Росгвардии взяли подозреваемых в мошенничестве. Силовики оказали поддержку при задержании работников криптообменников и курьера аферистов.
По данным ведомства, злоумышленники сообщили 73-летней женщине, что её аккаунт на госпортале взломали, а сама она подозревается в финансировании противоправной деятельности. Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионерке велели снять деньги со счетов и передать их «для проверки».
Введённая в заблуждение женщина отдала 13,3 млн рублей неизвестному молодому человеку. Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Задержали 22-летнего подозреваемого, который забрал деньги у пенсионерки. Он указал адрес криптообменника, работники которого, предположительно, принимали деньги от курьеров мошенников.
В помещениях нашли ещё четверых работников в возрасте от 20 до 30 лет, а также двоих курьеров, пришедших перевести деньги обманутых граждан. По указанному факту возбудили уголовное дело.
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