«Супермаркет для сексуальных маньяков»: громкий скандал в элитной школе-интернате. Как детей лишали слуха и подвергали насилию
Во Франции разгорелся крупный скандал вокруг элитного интерната, который получил прозвище «супермаркет для сексуальных маньяков». Бывшие воспитанники подали судебные иски, обвиняя священников и сотрудников учреждения в физическом и сексуальном насилии, происходившем в период с 1957 по 2004 год. Подробности резонансного дела расскажет «Радио 1».
Что произошло в школе Бетаррам?Францию потряс один из самых громких скандалов в сфере образования. В центре обвинений — частная католическая школа-интернат Notre-Dame de Bétharram, расположенная неподалёку от Лурда, в предгорьях Пиренеев. Бывшие ученики рассказали о насилии, которое включало побои, унижения и сексуальные домогательства.
Паскаль Жели, который сейчас — офисный работник из Бордо, вспоминает, как в 14 лет уговорил родителей отправить его в Бетаррам, вдохновившись фильмом «Общество мертвых поэтов».
«В первую же ночь я понял, что совершил ужасную ошибку. Нас было 40 человек в общежитии с ветхими матрасами. Когда я шепотом попросил другого мальчика принести туалетную бумагу в туалет, надзиратель схватил меня за лицо и указал на каменную террасу снаружи. Кто-то посоветовал мне взять пальто, потому что можно часами простоять на улице в холоде и сырости. Меня заставили простоять там всю ночь», — рассказал он.Позже начались истязания: детей били по голове так, что они теряли сознание. С 1957 по 2004 год было подано более 200 официальных жалоб. Из них 90 заявлений касаются сексуального насилия. Но реальное число жертв, по словам пострадавших, может быть значительно больше.
«Я видел, как у одного мальчика вырвали волосы. Одного ударили так сильно, что он потерял 40% слуха. Это был настоящий ужас», — добавил Паскаль Жели.
«Конверт с 50 франками»: кто еще рассказал о насилииБорис, ещё один бывший ученик, называет школу «супермаркетом для сексуальных маньяков».
Он попал в Бетаррам в 13 лет, пытаясь сбежать от насилия в родном Бордо. Он признался, что нападавший на него всегда давал ему конверт с 50 французскими франками (около 7 евро).
В свой 14-й день рождения его вызвал к себе директор школы, священник Пьер Сильвиет-Каррикар, и надругался над ним.
«Затем он вручил мне конверт с 50 франками. Такой цинизм и жестокость...», — вспомнил он.
Трагедия сына МартиныТакже Каррикара обвинили в сексуальном насилии над другим 11-летним учеником. Трагедия произошла в день похорон его отца, который умер в аварии. Мать ребёнка рассказала, что заранее договорилась забрать сына из школы в шесть утра. Однако Каррикар разбудил мальчика еще раньше, отвёл его в душевую, предназначенную для священников, и настоял на том, чтобы тот вымылся.
«Затем, в той ванной, он подверг моего сына ужасному сексуальному насилию», — сказала она.
Мальчик тогда не признался матери в случившемся. В крематории он бросился к гробу отца, пытался открыть его и повторял: «Я хочу пойти с папой».
Лишь десять лет спустя, в 1997 году, правда вышла наружу. Тогда 21-летний сын Мартины был задержан за непристойное поведение на публике. На допросе он впервые рассказал о многократных случаях сексуального насилия со стороны Каррикара. Полиция начала расследование. К удивлению ведущего следователя, Каррикар был освобождён из-под стражи спустя всего две недели после ареста. Позднее ему разрешили покинуть Францию и переехать в Рим. В 2000 году, после того как французская полиция вновь попыталась допросить его по второй жалобе, Каррикар покончил с собой.
В рамках парламентского расследования был поднят вопрос о возможном вмешательстве в ход дела.
Политическое давление на Франсуа Байру и международный масштаб насилияСкандал вокруг школы в Бетарраме стал серьезным ударом по репутации премьер-министра Франсуа Байру. Как сообщает The Guardian, несколько его детей учились в этой школе, а супруга Байру преподавала там катехизис. Дополнительный резонанс вызвало недавнее признание его 53-летней дочери: в детстве она подверглась избиению в летнем лагере при школе, но не рассказала об этом отцу.
Байру, бывший министр образования Франции (1993–1997), был допрошен следователями. Его спросили, знал ли он о насилии в Бетарраме и пытался ли скрыть информацию. Политик отверг обвинения и охарактеризовал происходящее как «политическую кампанию уничтожения», организованную его противниками.
Парламентское расследование также проверяло, запрашивал ли Байру информацию у следственных органов и оказывал ли давление на ход дела. Он категорически отрицал вмешательство. Орден, управлявший школой, признал ответственность за «страдания» бывших учеников и начал независимое расследование «массового насилия», продолжавшегося десятилетиями.
Пострадавшие, в том числе активист Паскаль Жели и французская группа пострадавших, призвали всех, кто стал жертвами насилия, выйти на связь с ними. Особое внимание сейчас уделяется международному масштабу проблемы: орден Бетаррама вел свою деятельность не только во Франции, но и в Великобритании, Бразилии, Таиланде и Кот-д'Ивуаре. По словам Жели, масштабы трагедии выходят далеко за пределы одной страны.
Новый свидетель скандала: последствия насилия в БетаррамеОдним из тех, кто сегодня публично говорит о пережитом, стал Лоран — сотрудник государственного сектора. Сейчас ему 56 лет. Он признался, что долгие годы борется с «последствиями насилия на всю жизнь». По его словам, в детстве он стал жертвой сексуального насилия в кабинете священника. Кроме того, Лоран рассказал, что однажды его жестоко избили до потери сознания за то, что он случайно бросил снежок не в ту сторону на школьной площадке.
«Это была не просто пощечина, это были избиения до потери сознания. В течение двух лет, проведенных мной в школе, я постоянно подвергался унижениям, насилию и нападкам – последствия этого остаются на всю жизнь. Я говорю это сейчас, чтобы убедиться, что подобное больше никогда не повторится ни с одним ребенком», — поделился он.В ответ на пережитое Лоран подал судебную жалобу, в которой обвинил руководство школы в физическом и словесном насилии, а также в сексуальных домогательствах.