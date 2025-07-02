«Супермаркет для сексуальных маньяков»: громкий скандал в элитной школе-интернате. Как детей лишали слуха и подвергали насилию

02 июля 2025, 09:48

Фото: istockphoto / eranicle

Во Франции разгорелся крупный скандал вокруг элитного интерната, который получил прозвище «супермаркет для сексуальных маньяков». Бывшие воспитанники подали судебные иски, обвиняя священников и сотрудников учреждения в физическом и сексуальном насилии, происходившем в период с 1957 по 2004 год. Подробности резонансного дела расскажет «Радио 1».





Содержание Что произошло в школе Бетаррам? «Конверт с 50 франками»: кто еще рассказал о насилии Трагедия сына Мартины Политическое давление на Франсуа Байру и международный масштаб насилия Новый свидетель скандала: последствия насилия в Бетарраме

Что произошло в школе Бетаррам?

«В первую же ночь я понял, что совершил ужасную ошибку. Нас было 40 человек в общежитии с ветхими матрасами. Когда я шепотом попросил другого мальчика принести туалетную бумагу в туалет, надзиратель схватил меня за лицо и указал на каменную террасу снаружи. Кто-то посоветовал мне взять пальто, потому что можно часами простоять на улице в холоде и сырости. Меня заставили простоять там всю ночь», — рассказал он.

«Я видел, как у одного мальчика вырвали волосы. Одного ударили так сильно, что он потерял 40% слуха. Это был настоящий ужас», — добавил Паскаль Жели.

«Конверт с 50 франками»: кто еще рассказал о насилии

«Затем он вручил мне конверт с 50 франками. Такой цинизм и жестокость...», — вспомнил он.

Трагедия сына Мартины

«Затем, в той ванной, он подверг моего сына ужасному сексуальному насилию», — сказала она.

Политическое давление на Франсуа Байру и международный масштаб насилия

Новый свидетель скандала: последствия насилия в Бетарраме

«Это была не просто пощечина, это были избиения до потери сознания. В течение двух лет, проведенных мной в школе, я постоянно подвергался унижениям, насилию и нападкам – последствия этого остаются на всю жизнь. Я говорю это сейчас, чтобы убедиться, что подобное больше никогда не повторится ни с одним ребенком», — поделился он.