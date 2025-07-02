На Камчатке злоумышленники облили бензином и сожгли пикап

«112»: в Петропавловске-Камчатском неизвестные в масках сожгли пикап
Фото: iStock/trikolor

В Петропавловске-Камчатском преступники облили бензином и сожгли пикап Toyota Tundra. Об этом сообщает Telegram-канал «112».



Инцидент произошел около трех часов ночи на улице Ларина. Двое неизвестных в масках и с канистрой попали на камеру видеонаблюдения.

Девушка, которой подожгли автомобиль, не имеет отношения ни к крупному бизнесу, ни к политике. Уточняется, что мотор пикапа уничтожен, а салон сильно поврежден.

Пламя едва не перекинулось на припаркованные рядом машины. В настоящее время правоохранители ищут злоумышленников.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0