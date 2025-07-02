Звезда реалити-шоу «Beauty and the Geek Australia» обвиняется в убийстве бойфренда

02 июля 2025, 08:49

Звезду реалити-шоу Тамику Чессер обвинили в расправе над бойфрендом

Фото: iStock/Fedorovekb

Тамика Чессер, известная по участию в австралийском реалити-шоу «Beauty and the Geek», оказалась в центре шокирующего уголовного дела. Об этом пишет CBS News.