Звезда реалити-шоу «Beauty and the Geek Australia» обвиняется в убийстве бойфренда
Тамика Чессер, известная по участию в австралийском реалити-шоу «Beauty and the Geek», оказалась в центре шокирующего уголовного дела. Об этом пишет CBS News.
Полиция города Порт-Линкольн предъявила ей обвинение в расправе над её бойфрендом Джулианом Стори, тело которого было найдено в квартире с отделенной от тела головой. На данный момент голова Стори не найдена.
Согласно сообщениям CBS News, экстренные службы прибыли на вызов о пожаре и обнаружили жуткую сцену. Полицейские описали увиденное как «шокирующее» и «ужасающее». В момент приезда правоохранителей Чессер находилась во дворе дома в состоянии кататонического ступора и не реагировала на окружающее.
Полиция призывает местных жителей просмотреть записи с авторегистраторов и камер наблюдения, чтобы помочь в расследовании и отследить передвижения Чессер в тот день. Дело продолжает вызывать широкий общественный резонанс, а следственные действия продолжаются.
Читайте также: