Телефонные мошенники обманули белоруса на 18 миллионов рублей

02 июля 2025, 09:11

Фото: iStock/Diy13

В Москве произошёл шокирующий случай мошенничества, в результате которого 44-летний белорус Алексей стал жертвой телефонных аферистов. Мошенники, представившись сотрудниками банка, убедили мужчину, что на его имя оформлены кредитные карты и счета, после чего начали угрожать ему последствиями. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».