Телефонные мошенники обманули белоруса на 18 миллионов рублей
В Москве произошёл шокирующий случай мошенничества, в результате которого 44-летний белорус Алексей стал жертвой телефонных аферистов. Мошенники, представившись сотрудниками банка, убедили мужчину, что на его имя оформлены кредитные карты и счета, после чего начали угрожать ему последствиями. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Сначала Алексей получил звонок с угрозами от "представителей банка", на что он ответил, что не оформлял никаких кредитов, и прервал разговор. Однако мошенники не остановились и начали звонить с других номеров, пугая его возможными уголовными последствиями и сообщая о заявлениях от якобы пострадавших.
Далее мошенники представились сотрудниками белорусского КГБ и российских правоохранительных органов, требуя от Алексея немедленно собрать все свои деньги и задекларировать их в банке в России. Они организовали ему авиабилет до Москвы, и он вылетел в тот же день.
По прибытию в Москву Алексей, следуя указаниям мошенников, расфасовал свои деньги (вся сумма составляла 18 миллионов рублей в долларах) по пакетам в туалете бизнес-центра Москва-Сити и передал их курьерам, одетым в шорты и сланцы. Мошенники обещали вернуть ему обратный билет в Минск, однако после передачи денег они исчезли.
Когда Алексей понял, что стал жертвой обмана и остался без средств, он обратился в полицию. Правоохранительные органы начали расследование инцидента, призывая граждан быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников.
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