Связь с Бузовой, женитьба на модели и неуплата налогов на 4 млрд: экс-чиновник Росреестра Авакян найден мертвым в туалете
В последние годы биография экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна напоминает остросюжетный роман: задержания, побеги, громкие назначения и новые обвинения. Казалось, он мастерски выходил сухим из воды, но история получила трагический и загадочный финал. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Карьера и первые обвинения Бориса АвакянаБорис Авакян сделал карьеру в ключевых ведомствах Санкт-Петербурга и Ленобласти. Он занимал пост заместителя руководителя Управления Росимущества, был замглавы госинспекции по охране земель и работал в управлении Росреестра.
В 2016 году жизнь чиновника резко изменилась. Его обвинили в масштабном уклонении от таможенных платежей. По версии следствия, Авакян участвовал в схеме по ввозу дорогой электроники под видом дешевых товаров, что позволило не уплатить в бюджет около 4 миллиардов рублей. Его поместили под домашний арест, но без электронного браслета. Спустя три месяца он бежал из России, жил между Австрией и Францией.
Новая жизнь в Армении и неожиданное возвращениеАвакян пытался начать все с нуля. Он отказался от российского гражданства, получил чин полковника в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), занимал пост замминистра по ЧС и даже вступил в политическую партию. Его имя снова мелькнуло в светской хронике, когда на день рождения супруги он пригласил российских телезвезд. В их числе была Ольга Бузова и Ксения Бородина.
Однако в 2021 году Авакян был неожиданно задержан в Санкт-Петербурге. Дело возобновилось. В 2023 году, пытаясь избежать тюрьмы, он заключил контракт для участия в СВО. В соцсетях появились его фото в камуфляже, но вскоре контракт был расторгнут, и судебное преследование продолжилось.
Личная жизнь экс-чиновника РосимуществаАвакян был женат на обладательнице титула «Миссис мира — 2014», дочери проректора Университета гражданской авиации Юлии Иониной. Ранее он был тестем влиятельного сотрудника прокуратуры Ленобласти.
Борис Авакян найден мертвым23 сентября 2023 года Авакян должен был предстать перед судом для избрания меры пресечения. По данным источников, он под предлогом попросил охрану выйти и скрылся. На этот раз он нашел убежище не за границей, а в консульстве Армении в Санкт-Петербурге на Большом проспекте В.О., куда российские силовики не могли войти без разрешения.
Утром 24 сентября тело Бориса Авакяна без признаков насилия обнаружили в туалетной комнате консульства. Так закончилась жизнь человека, который годами балансировал между роскошью и тюрьмой, а свое последнее пристанище нашел на территории дипломатической миссии.