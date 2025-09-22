Суд в Москве отклонил апелляцию Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Верховной Рады
Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест предпринимателя Араика Амирханяна, обвиняемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ.
В суде бизнесмен свою вину не признал и заявил, что во время убийства Кивы он находился под стражей.
«Он был мой друг, я не мог этого сделать», – подчеркнул Амирханян, утверждая, что уголовное дело против него сфабриковано.Ранее предпринимателя судили по делу о даче взятки судебному приставу-исполнителю. В середине июля Дмитровский городской суд приговорил Амирханяна к шести годам колонии. До этого его арестовал Тверской суд Москвы по делу о растрате, однако обвинение было изменено на более тяжкое – дачу взятки должностному лицу.
Напомним, тело Ильи Кивы обнаружили 6 декабря в парке коттеджного посёлка в деревне Супонево Одинцовского района. По версии следствия, украинского политика застрелили из неустановленного оружия. По информации РЕН ТВ, убийца приблизился к Киве со спины и дважды выстрелил: первая пуля попала в сердце, вторая – в голову. По факту убийства возбудили уголовное дело.