Суд в Москве отклонил апелляцию Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Верховной Рады

22 сентября 2025, 12:19

Суд в Москве отклонил апелляцию Амирханяна по делу об убийстве депутата Кивы

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест предпринимателя Араика Амирханяна, обвиняемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ.





В суде бизнесмен свою вину не признал и заявил, что во время убийства Кивы он находился под стражей.





«Он был мой друг, я не мог этого сделать», – подчеркнул Амирханян, утверждая, что уголовное дело против него сфабриковано.