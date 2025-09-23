Генпрокуратура требует изъять активы на 9 млрд у главы Совета судей РФ Виктора Момотова
У председателя Совета судей России Виктора Момотова обнаружили бизнес-активы на сумму около 9 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура подала иск в Останкинский суд Москвы с требованием конфисковать недвижимость и компании, оформленные на подставных лиц, включая людей с криминальным прошлым. Об этом сообщает Mash.
Согласно материалам иска, Момотов якобы был связан с теневым гостиничным бизнесом в разных регионах страны, включая Москву. Генпрокуратура утверждает, что чиновник действовал в связке с криминальными авторитетами из группировки «Покровские» — Андреем Коровайко, Олегом Чебановым, а также с владельцем сети Marton — Андреем Марченко.
По версии ведомства, начиная с 2010 года Момотов, используя своё служебное положение, участвовал в легализации объектов недвижимости. Он и Марченко получили землю в Ростовской области и построили гостиницу Marton Седова. В общей сложности речь идёт о 44 участках и 51 здании — гостиницах, банях, кальянных, а также 40 бизнес-отелях сети Marton, разбросанных по всей России.
Общая стоимость активов — около 9 миллиардов рублей. Также прокуратура указывает на неуплату налогов на сумму свыше 500 миллионов рублей.
