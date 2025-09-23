Генпрокуратура требует изъять активы на 9 млрд у главы Совета судей РФ Виктора Момотова

23 сентября 2025, 14:05

У главы Совета судей Виктора Момотова нашли отели и землю на 9 млрд рублей

Виктор Момотов (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

У председателя Совета судей России Виктора Момотова обнаружили бизнес-активы на сумму около 9 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура подала иск в Останкинский суд Москвы с требованием конфисковать недвижимость и компании, оформленные на подставных лиц, включая людей с криминальным прошлым. Об этом сообщает Mash.