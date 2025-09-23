Бывший петербургский чиновник Борис Авакян сбежал прямо во время суда
Бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда в перерыве во время слушания. Об этом пишет «Ъ-СПб» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
Экс-чиновник вместе с бизнесменом Дмитрием Зарубиным, а также 18 другими лицами, был фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму свыше 4,2 миллиарда рублей. В августе этого года Авакян заключил контракт на участие в специальной военной операции, что привело к приостановке производства по делу.
Сегодня, 23 сентября, в суд поступило ходатайство о возобновлении следствия в связи с расторжением вышеупомянутого контракта. Однако, когда суд удалился для вынесения постановления, обвиняемый покинул здание и скрылся, после чего его начали разыскивать правоохранительные органы.
