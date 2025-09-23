Бывший петербургский чиновник Борис Авакян сбежал прямо во время суда

23 сентября 2025, 19:29

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда в перерыве во время слушания. Об этом пишет «Ъ-СПб» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.