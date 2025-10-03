Связь с Ходорковским*, странная смерть приемной дочери и миллиарды: в Москве задержан олигарх Сулейманов. Его подозревают в немыслимом
В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов. Он считается одним из самых загадочных и влиятельных олигархов современной России. Ранее фигурант уже был судим за мошенничество и отмывание денег. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ибрагим Сулейманов: биографияИбрагим Амеевич Сулейманов родился 29 мая 1967 года в селе Рутул Республики Дагестан. На сегодняшний день он считается одним из самых закрытых и могущественных миллиардеров России. Семейные связи Сулейманова сыграли ключевую роль в его возвышении и продолжают оставаться основой его бизнес-империи. Он является зятем экс-партнера Ходорковского* Платона Лебедева.
Семья олигарха СулеймановаСупруга Сулейманова — дочь Платона Лебедева. Этот брак открыл Ибрагиму дорогу в элитные круги, обеспечил защиту и дал возможность распоряжаться зарубежными активами, оставаясь вне поля зрения налоговых и правоохранительных органов. Миллиардер имеет двоих детей. Сын Расул Сулейманов — формальный владелец долей в «Сирене-Трэвел», «Универсуме» и «Кортэкс Трейн». Родился в 2000 году, проживает в Москве, регулярно бывает в ОАЭ и Великобритании. Все активы оформлены на него, поскольку на отца, имеющего судимость, это сделать невозможно. Расул также стал фигурантом уголовного дела о передаче данных пассажиров из системы Leonardo.
Дочь Карина Лебедева — носит фамилию матери. Владеет элитной недвижимостью на Рублёвке, включая участок стоимостью более 250 млн рублей. Диана Лебедева — внучка Платона Лебедева и, возможно, приёмная дочь Ибрагима Сулейманова. В 2016 году она погибла в ДТП в Швейцарии.
Бизнес-империя СулеймановаИбрагим Сулейманов — классический представитель теневой бизнес-элиты 1990-х. Пока одни выстраивали карьеры, он формировал сеть офшоров, фиктивных компаний и обналичных схем, целью которых был контроль над активами и уход от ответственности перед законом. Базу своего капитала он создал в рамках ФПГ «Росавиаконсорциум», контролировавшей активы во «Внуковских авиалиниях» и авиаинфраструктуре.
В 2004 году он и его партнёр Татевос Суринов были задержаны по делу о махинациях с французским оборудованием Thomson, закупленным для аэропорта Казани. Схема была следующей: покупка через фиктивную фирму, легализация и перепродажа государству со значительной наценкой. Кроме того, они силой захватили автосалон «Родео-Авто» в аэропорту Внуково. При обыске у Ибрагима Сулейманова обнаружили пистолет Стечкина без разрешения. В МВД он проходил под кличкой «Ибрашка» и числился в составе ОПГ.
Первый суд и приговорВ 2007 году Басманный суд признал его виновным по статьям: мошенничество в особо крупном размере, отмывание доходов, самоуправство и незаконное хранение оружия. Приговор — 10 лет и 8 месяцев лишения свободы. Освободился по УДО около 2015 года. После тюрьмы оперативно вернулся к управлению активами через родственников и номинальных владельцев.
Задержание Сулейманова и обвинение в убийствеВ ночь на 2 октября Ибрагима Сулейманова арестовали по делу об убийстве, совершенном в 2004 году. Согласно версии следствия, он заказал убийство главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Расправа произошла в центре Москвы, где киллер несколько раз выстрелил в Таля из пистолета, затем скрылся с места происшествия. Несмотря на то, что мужчину доставили в столичную больницу, он скончался от полученных ранений в реанимации через несколько часов.
Два дня назад правоохранительные органы задержали исполнителя этого преступления, а накануне они провели обыск у миллиардерa.