03 октября 2025, 11:30

Фото: istockphoto / yanik88

В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов. Он считается одним из самых загадочных и влиятельных олигархов современной России. Ранее фигурант уже был судим за мошенничество и отмывание денег. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ибрагим Сулейманов: биография Семья олигарха Сулейманова Бизнес-империя Сулейманова Первый суд и приговор Задержание Сулейманова и обвинение в убийстве

Ибрагим Сулейманов: биография

Семья олигарха Сулейманова

Бизнес-империя Сулейманова

Первый суд и приговор

Задержание Сулейманова и обвинение в убийстве