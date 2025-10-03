Миграционная служба проверит мужчину, избившего школьника в Саратове

03 октября 2025, 09:52

Фото: iStock/???? ??????

Мужчину, избившего ученика школы в Саратове, и его семью проверяют на предмет законности приобретения гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на миграционную службу МВД.