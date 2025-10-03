Достижения.рф

Миграционная служба проверит мужчину, избившего школьника в Саратове

Фото: iStock/???? ??????

Мужчину, избившего ученика школы в Саратове, и его семью проверяют на предмет законности приобретения гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на миграционную службу МВД.



В ведомстве взяли ситуацию на особый контроль. Правоохранители выясняют все обстоятельства в рамках уголовного дела.

По версии следствия, все произошло 2 октября, когда мужчина ворвался в кабинет информатики и напал на мальчика. На кадрах инцидента, опубликованных в Сети, видно, как дебошир бьет подростка и дает ему пощечину. Происходящее пытается остановить учительница, однако нападавший не обращает на нее никакого внимания.

В прокуратуре региона уточнялось, что, предварительно, между двумя школьниками произошел конфликт, о котором один из них рассказал отцу. После этого родитель пришел в класс и стал угрожать обидчику сына.

Лидия Пономарева

