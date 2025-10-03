«Убил, занес на крышу, раздел и изнасиловал»: Почему убийца из 90‑х оставался на свободе 30 лет и что помогло выйти на его след

03 октября 2025, 10:43

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Беларуси задержали 53-летнего мужчину из Могилева, который оказался серийным убийцей, разыскиваемым почти три десятилетия. Его подозревают в жестоких убийствах и изнасилованиях, произошедших в конце 1990-х годов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





«Если бы они не кричали, я бы их не душил, конечно же», — сказал преступник.

«Зашел за ней. На лифте поднялись примерно на седьмой этаж. Там я девушку вывел из лифта, попросил не кричать, не сопротивляться. Но она начала сопротивляться и кричать. Я схватил ее за горло и задушил на седьмом этаже. Потом завязал на шее какой-то предмет из ее одежды и потом на руках занес на крышу. На крыше ее раздел и изнасиловал», — пояснил задержанный.