«Убил, занес на крышу, раздел и изнасиловал»: Почему убийца из 90‑х оставался на свободе 30 лет и что помогло выйти на его след
В Беларуси задержали 53-летнего мужчину из Могилева, который оказался серийным убийцей, разыскиваемым почти три десятилетия. Его подозревают в жестоких убийствах и изнасилованиях, произошедших в конце 1990-х годов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Жертвы и методы преступникаС 1996 по 1999 год этот человек выслеживал своих жертв — девушек и девочек с хрупким телосложением. Он выбирал их вблизи многоквартирных домов в Минской, Могилевской и Витебской областях. Преступления происходили в подъездах, лифтах и на лестничных клетках. Если жертвы пытались сопротивляться, он использовал удушение или ножевые ранения, что приводило к смерти. На его счету восемь убийств белорусок в возрасте от 12 до 20 лет.
Масштабная работа правоохранительных органовПравоохранительные органы провели огромную работу, рассматривая множество версий и проверяя тысячи людей. В 2024 году министр внутренних дел Иван Кубраков инициировал создание специализированных рабочих групп из опытных следователей и сотрудников уголовного розыска, которые занимались расследованием преступлений прошлых лет. Они проанализировали данные более 40 тысяч мужчин, подходивших под описание подозреваемого, и проверили около 100 тысяч человек. Это привело к тому, что удалось выйти на след преступника.
Подозреваемый задержанЗадержание произошло в центре Могилева с помощью бойцов спецподразделения «Алмаз». Операция проходила, когда мужчина ехал на работу на велосипеде. При допросе он шокировал следователей своим признанием.
«Если бы они не кричали, я бы их не душил, конечно же», — сказал преступник.
Помимо этого, мужчина рассказал о деталях одного из нападений. По словам маньяка, он шел по городу и увидел девушку, которая заходила в дом.
«Зашел за ней. На лифте поднялись примерно на седьмой этаж. Там я девушку вывел из лифта, попросил не кричать, не сопротивляться. Но она начала сопротивляться и кричать. Я схватил ее за горло и задушил на седьмом этаже. Потом завязал на шее какой-то предмет из ее одежды и потом на руках занес на крышу. На крыше ее раздел и изнасиловал», — пояснил задержанный.
Глава Главного управления уголовного розыска МВД Александр Копишев рассказал, что подозреваемый проживал один в частном доме и трудился фрезеровщиком и токарем на заводе. В прошлом мужчина проходил срочную службу в ВС РФ. Семейное положение — не женат, детей нет.