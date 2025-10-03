Мужчина заживо похоронил трехдневного младенца из-за страха лишиться работы

03 октября 2025, 08:58

В Индии семья заживо похоронила трехдневного младенца ради работы, но он выжил

Фото: iStock/fizkes

В Индии произошел ужасный инцидент. Родители трехдневного младенца попытались похоронить его заживо. О случившемся пишет The Times of India.