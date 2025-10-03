Мужчина заживо похоронил трехдневного младенца из-за страха лишиться работы
В Индии произошел ужасный инцидент. Родители трехдневного младенца попытались похоронить его заживо. О случившемся пишет The Times of India.
Отец, работая учителем в государственной школе, столкнулся с угрозой увольнения из-за закона, запрещающего иметь более двух детей.
Чтобы избежать последствий, мужчина с супругой отвезли малыша в лес и оставили под камнями. К счастью, местные жители услышали плач ребенка и немедленно начали его спасать. Они раскопали камни и вызвали скорую помощь.
Младенца доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь. Полиция задержала 38-летнего отца и его 28-летнюю супругу.
