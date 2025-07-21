Связь с проституцией и русскими «мажорами»: 20-летняя модель Ковальчук раскрыла Собчак, кто издевался над ней в Дубае
12 марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли в тяжелом состоянии на обочине дороги в Дубае. В интервью Ксении Собчак она впервые рассказала о том, что перед этим побывала на вечеринке в отельном номере, где находились дети крупных российских бизнесменов. По словам Ковальчук, одним из них является 19-летний Артём Папазов, сын владельца франшизы Cinnabon в России. О хронологии событий того вечера в дубайском отеле расскажет «Радио 1».
Поездка в Дубай и знакомство с АртемомМария рассказала, что в Дубай прилетела к подругам «поснимать красивый контент», походить по заведениям, отметить день рождения знакомой и сделать фотоссесию. 11 марта 2023 года Мария Ковальчук не смогла вылететь в Таиланд из-за того, что проспала рейс. В лобби отеля Five Jumeirah Village она встретила молодого человека по имени Артём, с которым познакомилась в караоке. Она рассказала ему о своей ситуации и о том, что нужно выезжать из гостиницы. Артём предложил ей остаться у него в номере и сообщил, что его отец сможет вывезти её в Таиланд на частном самолёте. Позже в гостинице состоялась вечеринка с участием детей российских и украинских бизнесменов.
Согласно рапортам дубайской полиции, на вечеринке действительно присутствовал 19-летний Артём Папазов, сын бизнесмена Олега Папазова, который долгое время проживает в Дубае. Как сообщает «Осторожно, новости», молодой человек часто летает между Россией и ОАЭ.
Олег и Артём ПапазовыПо информации журналистов, у Олега Папазова в России нет официального бизнеса с марта 2023 года, остался лишь статус индивидуального предпринимателя. Тем не менее он продолжает владеть товарными знаками американской сети пекарен Cinnabon. Управляет франшизой группа компаний «МегаГрупп». В открытых источниках указано, что основателем этой группы является другой сын бизнесмена — 40-летний Олег Папазов, который также является гендиректором компаний. Артём Папазов указан как владелец торговой марки Papsburg’er. До 2022 года сеть носила название Hesburger, но затем эстонская компания покинула российский рынок.
На вечеринке также присутствовала 19-летняя Александра Мерцалова, чьё имя стало известным благодаря её отцу Антону, владельцу медицинского центра в Москве. Александра якобы жила в Дубае с семьёй и занималась криптовалютным бизнесом. Среди участников была и 16-летняя Милена Д., проживающая в Киеве и известная в социальных сетях как «самый молодой бровист Украины». Её отец Давид много лет занимается бизнесом и в последние годы управляет компаниями в Узбекистане. Семья часто посещает Дубай, судя по публикациям в соцсетях.
Ковальчук также упомянула о двух других участниках вечеринки: 21-летнем Максиме Крашенинникове из Омска и 28-летнем Александре Лаптинском из Беларуси. Крашенинников быстро покинул тусовку и не принимал участия в издевательствах. Как выяснили журналисты «Осторожно, новости», молодые люди были в Дубае для участия в турнирах по настольному теннису и даже играли друг против друга за неделю до вечеринки.
День расправы над КовальчукПо словам Ковальчук, на вечеринке присутствующие употребляли виски и «белый порошок». Вскоре после этого поведение некоторых участников стало неадекватным: они начали унижать и оскорблять её, угрожая физической расправой. Папазов и Лаптинский заявляли, что Мария «принадлежит им», подталкивая её к сексуальным действиям и агрессивно реагировали на отказы.
Мария Ковальчук рассказала, что девушки, находившиеся на вечеринке, не вмешивались в происходящее. Более того, Мерцалова ударила её по лицу и забрала личные вещи, переодевшись в её платье. Журналисты «Осторожно, новости» пытались связаться с Мерцаловой, но она отключила телефон и не отвечает на звонки. Ковальчук попыталась сбежать, но молодые люди затащили её обратно в номер. Когда они вышли на балкон, Мария воспользовалась моментом и выбежала из отеля, пытаясь спрятаться на ближайшей стройке. Она утверждает, что Милена Д. быстро заметила её отсутствие и крикнула Артёму и Александру о том, что Мария скрылась.На стройке Ковальчук настигли Папазов и Лаптинский, которые начали её избивать. Она заявляет, что во время избиений с неё фактически сняли скальп, а затем сбросили с высоты на дорогу. Само избиение Мария не помнит, а записи с камер наблюдения уже были удалены.
«Прошло три месяца, и полиция дотянула до момента, когда записи стираются. Теперь доказательства отсутствуют», — говорит Ковальчук.
Лечение и следствие12 марта Ковальчук была госпитализирована и перенесла несколько экстренных операций на позвоночнике и черепе. До 17 марта она находилась на аппарате ИВЛ. Врачи отметили, что такие травмы могут возникнуть в результате столкновения с автомобилем или падения с большой высоты. В апреле Мария была выписана из госпиталя в Дубае, но осталась инвалидом и сейчас проходит реабилитацию в Норвегии.
«Я передвигаюсь в основном на коляске и также использую костыли. У меня еще один перелом ноги, который до сих пор заживает, поэтому я не могу нагружать ее. Постепенно учусь заново ходить с костылями. Коляска — мой основной транспорт», — поделилась Ковальчук.
Лечение Марии финансировали власти Дубая. Как рассказала Анна, мать девушки, это было частью соглашения с чиновниками, детским омбудсменом и полицией.
«Не знаю, какая там была сумма, но миллионы колоссальные», — отметила она.В ответ Анна согласилась «не говорить плохое», чтобы не выставлять власти эмирата в неблагоприятном свете. Артем Папазов и Александр Лаптинский были задержаны, но провели в заключении всего один день. Сейчас они утверждают, что пытались найти Марию и помочь ей, а сама девушка якобы пришла на вечеринку по собственному желанию. Максим Крашенинников, давший показания, подтвердил, что покинул вечеринку рано и сам пригласил Марию. Александру Мерцалову полиция эмирата не опрашивала, так как после инцидента она попала в больницу и затем вернулась в Россию.
«У меня было чувство боли отчаяния, несправедливости. Все эти люди, которые не знают Машу и семью, писали, что дочь такая же проститутка, как и мать, ибо на какие деньги живет ее мать в Норвегии. У Маши было 9 операций, ее собрали по частям. Возможно, будет еще одна», — рассказала мать модели.Она подозревает, что полиция коррумпирована родителями участников вечеринки, а потому следствие практически не движется.