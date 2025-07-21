21 июля 2025, 15:34

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)

12 марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли в тяжелом состоянии на обочине дороги в Дубае. В интервью Ксении Собчак она впервые рассказала о том, что перед этим побывала на вечеринке в отельном номере, где находились дети крупных российских бизнесменов. По словам Ковальчук, одним из них является 19-летний Артём Папазов, сын владельца франшизы Cinnabon в России. О хронологии событий того вечера в дубайском отеле расскажет «Радио 1».





Содержание Поездка в Дубай и знакомство с Артемом Олег и Артём Папазовы День расправы над Ковальчук Лечение и следствие

Поездка в Дубай и знакомство с Артемом

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)



Олег и Артём Папазовы

Мария Ковальчук (Фото: кадр из выпуска «Осторожно: Собчак»)



День расправы над Ковальчук

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)



«Прошло три месяца, и полиция дотянула до момента, когда записи стираются. Теперь доказательства отсутствуют», — говорит Ковальчук.

Лечение и следствие

«Я передвигаюсь в основном на коляске и также использую костыли. У меня еще один перелом ноги, который до сих пор заживает, поэтому я не могу нагружать ее. Постепенно учусь заново ходить с костылями. Коляска — мой основной транспорт», — поделилась Ковальчук.

«Не знаю, какая там была сумма, но миллионы колоссальные», — отметила она.

«У меня было чувство боли отчаяния, несправедливости. Все эти люди, которые не знают Машу и семью, писали, что дочь такая же проститутка, как и мать, ибо на какие деньги живет ее мать в Норвегии. У Маши было 9 операций, ее собрали по частям. Возможно, будет еще одна», — рассказала мать модели.