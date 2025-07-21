У спустившей младенца в мусоропровод российской школьницы нашли проблемы с психикой

21 июля 2025, 14:18

Школьнице, сбросившей младенца в мусоропровод, грозит принудительное лечение

Фото: iStock/Fedorovekb

У 16-летней школьницы, которая выбросила в мусоропровод младенца в Красноярском крае, выявили психическое расстройство. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).