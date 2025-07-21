У спустившей младенца в мусоропровод российской школьницы нашли проблемы с психикой
У 16-летней школьницы, которая выбросила в мусоропровод младенца в Красноярском крае, выявили психическое расстройство. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Расстройство установили в ходе комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. В момент, когда девушка спустила свою новорожденную дочь в мусоропровод, она не осознавала, что делала.
В 2024 году школьница скрыла беременность от своей семьи и не встала на учет в женскую консультацию. В ночь на 12 февраля она сказала матери, что у нее приступ гастрита, и ушла в туалет, где родила девочку. От младенца она вскоре избавилась, поместив ребенка в пакет и выбросив в мусоропровод. Теперь несовершеннолетней грозит принудительное лечение.
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