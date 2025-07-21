Сын комика Андрея Молочного насмерть сбил женщину в Киеве
Сын комика Андрея Молочного, 24-летний Андрей Молочный-младший, работающий в киевской прокуратуре, насмерть сбил женщину в Киеве.
Как сообщает SHOT, инцидент произошел ночью на улице Большой Васильковской, где Молочный-младший выехал на пешеходную зону. Мужчина арестован.
Отец, Андрей Молочный, известен по выступлениям в «Дуэте имени Чехова» и после 2014 года переехал в Россию.
Напомним, в Подмосковье таксист сбил насмерть восьмилетнего мальчика. По данным ведомства, трагедия произошла во дворе многоквартирного дома по улице Триумфальная.
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