Сжег женщину, которая его приютила: жестокое убийство в Томске. Почему преступник находился на свободе почти 30 лет?
В октябре 1995 года в Томске произошло преступление, которое на долгие годы осталось нераскрытым. Молодую женщину, мать двоих детей, облили горючей жидкостью и подожгли прямо на кухне собственного дома. Рядом в этот момент находился ее малолетний сын. Подозреваемый сумел избежать наказания благодаря ложному алиби, и расследование зашло в тупик. Лишь в 2023 году следствию удалось восстановить картину произошедшего и добиться приговора. Подробнее — в материале «Радио 1».
Семья и знакомство с будущим убийцейВ середине 1990-х годов в Томске проживала молодая семья — Марина и Владимир (все имена изменены). Супругам было по 26 лет, они воспитывали маленьких сына и дочь и жили в собственном доме на улице Усть-Киргизка. Их брак окружающие характеризовали как благополучный.
Летом 1995 года супруги познакомились с 25-летним уроженцем Кыргызстана. Мужчина не имел постоянного места жительства, и семья решила помочь ему, предоставив кров. С июня он жил в их доме.
Однако со временем отношения начали ухудшаться. По информации следствия, гость злоупотреблял алкоголем, без разрешения пользовался продуктами и не предпринимал попыток устроиться на работу. Фактически он находился на полном обеспечении семьи.
Конфликт и изгнание из дома2 октября 1995 года Марина открыто выразила недовольство поведением мужчины, заявив, что он ведет себя недопустимо. В тот же день между сторонами произошел конфликт, в ходе которого Владимир потребовал от нового жильца покинуть дом.
Мужчина ушел. Однако после этого семья прожила спокойно всего несколько дней.
День преступления: месть на глазах ребенкаВечером 5 октября Марина находилась на кухне вместе с маленьким сыном. В этот момент в дом вернулся нежданный гость. Женщина не ожидала его появления и не подозревала о его намерениях.
Как впоследствии установило следствие, мужчина заранее подготовился к нападению. Он принес с собой стеклянную банку с горючей жидкостью. На глазах ребенка он облил женщину и поджег ее, после чего скрылся с места происшествия.
По словам следователя Яны Деминенко, преступление носило особо жестокий характер и представляло опасность для окружающих: только по случайности деревянный дом не загорелся, а другие члены семьи не пострадали.
Крики ребенка привлекли внимание Владимира, который находился в другой комнате. Он прибежал на кухню, однако нападавший уже успел скрыться.
Восемь дней борьбы за жизньНесмотря на тяжелейшие ожоги, Марина оставалась в сознании. По дороге в больницу она повторяла имя нападавшего. Пострадавшую доставили в ожоговое отделение военного госпиталя. Врачи диагностировали ожоги второй и третьей степени, поражение охватывало около 40 процентов тела.
В течение последующих дней состояние женщины ухудшалось. У нее развились тяжелые осложнения, включая острую почечно-печеночную недостаточность, язвенные поражения желудка и двустороннюю бронхопневмонию. Через восемь дней после нападения Марина скончалась.
Ложное алиби и остановка расследованияВ ходе расследования 1995 года преступник обеспечил себе алиби. Он убедил знакомую дать ложные показания. Женщина заявила, что в ночь с 5 на 6 октября он находился у нее дома.
Следствие не смогло опровергнуть эту версию, и доказательств для предъявления обвинения оказалось недостаточно. Уголовное дело приостановили, а подозреваемый остался на свободе.
Новая глава: следователь, которая вернулась к делуСпустя годы к этому делу вернулась следователь-криминалист Яна Деминенко. Она специализировалась на расследовании преступлений прошлых лет и придерживалась методики детального анализа архивных материалов.
По ее словам, работа с такими делами требует полного пересмотра всех обстоятельств: изучения документов, общения со свидетелями и выстраивания доверительного контакта, позволяющего получить новые сведения.
Она отмечает, что в архивных делах порой невозможно вычислить виновного. Однако случаи, когда материалы дела не позволяют установить причастное лицо, встречаются реже.
«Тогда берешь и "копаешь", пока не найдешь», — добавляет Деминенко.Изучив материалы дела, Деминенко пришла к выводу, что основной подозреваемый остается тем же — гость, который жил под одной крышей с семьей. Однако ранее следствию не хватило доказательств.
Разоблачение ложных показанийРешающим этапом стало повторное общение с женщиной, которая в 1995 году обеспечила подозреваемому алиби. В ходе беседы она призналась, что дала ложные показания и прикрыла знакомого. На самом деле он находился у нее в другое время. Это признание позволило разрушить ключевую линию защиты.
После этого к делу подключились сотрудники уголовного розыска. Они установили, что нападавший давно покинул Томск. Его объявили в розыск. В ходе оперативной работы удалось отследить перемещения подозреваемого. Сначала его следы обнаружили в Самарской области, затем — в Московской. Мужчина проживал по разным адресам и работал в строительной сфере.
«Он спокойно жил столько времени. Уже давно, наверное, и забыл о содеянном. Работал на стройке. Удивился, когда в июне 2023 года там, в Подмосковье, к нему вдруг подошли сотрудники уголовного розыска и заговорили о страшном убийстве томички в 95-м», — делилась знакомая убийцы.Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. В июне 2023 года сотрудники уголовного розыска задержали его в Подмосковье. По словам Деминенко, он не ожидал, что спустя столько лет следствие выйдет на его след.
Суд и приговорНесмотря на собранные доказательства, обвиняемый вину не признал. Однако следствие сформировало доказательственную базу, которая позволила опровергнуть его версию событий.
В декабре 2023 года суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Последствия трагедии для семьиГибель Марины стала трагедией для всей семьи. Ее дети выросли, однако не дожили до момента, когда преступление раскрыли и виновный понес наказание. Они ушли из жизни до возобновления расследования.
Владимир после смерти жены остался один и не создал новую семью. Потеря супруги, а затем и детей стала для него тяжелым испытанием.
Когда спустя почти три десятилетия стало известно о задержании и приговоре, мужчина не смог сдержать эмоций. Для него это стало подтверждением того, что справедливость, пусть и с большим опозданием, все же восторжествовала.