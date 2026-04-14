SHOT: Школьник выстрелил сигнальной ракетой в одноклассницу в Петербурге
В Санкт-Петербурге восьмиклассница пострадала в результате запуска сигнальной ракеты прямо в школе. Инцидент произошел в образовательном учреждении №238, расположенном на набережной Адмиралтейского канала.



По информации источника SHOT, у девочки диагностировали ожоги, в настоящее время ее готовят к госпитализации. Подозреваемого в стрельбе школьника уже задержали.

Ранее в Красносельском районе 17-летний подросток выстрелил в спину своей бывшей девушке из пневматического пистолета. Инцидент произошел в подъезде жилого дома. Молодой человек произвел не менее восьми выстрелов в 20-летнюю пассию на почве разрыва отношений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье медики передали в полицию информацию о госпитализации пострадавшей.

Никита Кротов

