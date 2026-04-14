Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору во Владикавказе

14 апреля 2026, 11:29

Во Владикавказе неизвестный мужчина с ружьем совершил нападение на букмекерскую контору. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.





На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. В ходе пресечения нападения злоумышленника ранили в ногу. В настоящее время на месте работают все оперативные службы.



Тем временем в городе Кудымкар Пермского края произошло жестокое нападение на 17-летнего подростка. По данным полиции, компания несовершеннолетних избила юношу после того, как он, по версии нападавших, позволил себе оскорбительные высказывания в их адрес. Злоумышленники, которые «не привыкли терпеть такое», применили дубинку, арматуру и стеклянную бутылку.



Пресечь избиение удалось только случайным прохожим, вмешавшимся в происходящее. В результате нападения пострадавшего доставили в больницу с пробитой головой и сильно отбитыми руками. В полиции уточнили, что у него диагностировали ушибленную рану головы и ушибы рук. Сейчас подросток находится на амбулаторном лечении.



По этому факту возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.



