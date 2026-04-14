Два человека попали под автобус на остановке в российском городе
Водитель пассажирского автобуса сбил двух пешеходов в Челябинске. Об этом сообщает телеканал 31tv.ru.
Авария произошла на остановке «Барбюса» на улице Дзержинского. По словам очевидцев, женщина пыталась перебежать из одного транспорта в другой, после чего попала под колеса автобуса. Вместе с ней на земле оказался еще один человек.
Свидетели происшествия сразу бросились помогать пострадавшим и вызвали экстренные службы. Женщину госпитализировали. Информация о втором пострадавшем и степени тяжести его травм не приводится. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.
Читайте также: