Два человека попали под автобус на остановке в российском городе

В Челябинске автобус сбил двух пешеходов на остановке
Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Водитель пассажирского автобуса сбил двух пешеходов в Челябинске. Об этом сообщает телеканал 31tv.ru.



Авария произошла на остановке «Барбюса» на улице Дзержинского. По словам очевидцев, женщина пыталась перебежать из одного транспорта в другой, после чего попала под колеса автобуса. Вместе с ней на земле оказался еще один человек.

Свидетели происшествия сразу бросились помогать пострадавшим и вызвали экстренные службы. Женщину госпитализировали. Информация о втором пострадавшем и степени тяжести его травм не приводится. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Лидия Пономарева

