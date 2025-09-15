Таганский маньяк Андрей Евсеев: история серийного убийцы с «добрыми глазами», три года державшего в страхе всю Москву
В середине 1970-х годов Москва столкнулась с серией кровавых нападений. В центре столицы неизвестный мужчина с ножом всего за час напал на несколько женщин и ограбил их. Спустя неделю то же самое повторилось у метро «Автозаводская». В городе началась паника, а успокаивать жителей пришлось самому главе МВД СССР.
В итоге маньяком оказался молодой мужчина, которого жертвы описывали как «симпатичного человека с добрыми глазами». Его имя — Андрей Евсеев, вошедший в историю как таганский маньяк. Подробнее о нем и его преступлениях расскажет «Радио 1».
Первые убийства серийного маньяка: школьница и повар25 августа 1974 года в подмосковном Загорске (сегодня Сергиев Посад) произошло нападение на 16-летнюю школьницу Марину Морозову. Девочку ударили ножом сначала в грудь, а потом в спину. Девушка погибла, а убийца забрал у нее сумку с мелочью и школьными принадлежностями и скрылся.
Спустя сутки в Одинцово был найден убитым 56-летний повар Геннадий Кузьмин. Преступник похитил у него 12 рублей, часы, продукты — бройлерных кур и редкие в СССР персики. Тогда ещё никто не подозревал, что речь идёт о серийном преступнике.
Ложное обвинение и первый подозреваемыйПод подозрение попал 19-летний солдат Сергей Савельев, дезертировавший в день первого преступления, причем с ножом. Его считали конфликтным и психически неуравновешенным. Кроме того, свидетели утверждали, что в момент побега молодой челок был пьяным, агрессивным и приставал к девушкам.
Савельева задержали и он под давлением даже признался в преступлении. Но вскоре стало ясно — он ничего не знает. В итоге его посадили лишь за дезертирство, а маньяк продолжил убивать.
Новые нападения в МосквеВ сентябре 1974 года преступник попытался зарезать студента Владимира Паршина возле платформы «Люблино», но тот смог вырваться. Уже 24 сентября он убил Анну Астафьеву возле метро «Добрынинская», похитив ее сумку и японский зонт. На украденные деньги купил магнитофон «Снежеть».
Перед смертью Астафьева описала преступника как «молодого симпатичного мужчину с темными вьющимися волосами, бакенбардами и добрыми глазами». Паршин дал схожие показания.
Попытка запутать следствие: убийство двойникаЧтобы отвести от себя подозрения, Евсеев подружился с вором-рецидивистом Николаем Деминым и заманил его в лес под предлогом совместного ограбления. Там он убил Демина, нанеся более 10 ударов ножом, да с такой силой, что лезвие сломалось. Кроме того, маньяк переодел мужчину в свою одежду и изуродовал лицо, надеясь, что следствие сочтёт погибшего «таганским маньяком».
При осмотре тела рецидивиста Демина криминалисты отметили, что внешность убитого действительно совпадает с описанием, которое давали пострадавшие. Особое внимание эксперты обратили на одежду, обнаруженную на трупе: по следам крови и микрочастицам они установили, что именно она принадлежала убийце.
Кровавая бойня на Таганке8 октября 1974 года Москва пережила настоящую бойню. За 55 минут преступник напал на трех женщин в районе Таганской площади. Две умерли на месте, одна выжила. Через неделю он вновь вышел на охоту — у метро «Академическая» и «Пролетарская»: несколько женщин погибли.
Паника в Москве и реакция властейВ городе началась паника, люди боялись выходить вечером. Советская пресса тоже не осталась в стороне: 5 ноября 1974 года в газете «Вечерняя Москва» вышло интервью с начальником Московского уголовного розыска Владимиром Корнеевым. Он подтвердил факты нападений на Таганке, сообщил о составленном словесном портрете и фотороботе преступника, пообещав скорое задержание.
Вскоре к москвичам по телевидению обратился и министр внутренних дел СССР Николай Щелоков. Такая публичность, по всей видимости, вынудила маньяка затаиться и прекратить нападения почти на два года.
Возвращение маньяка и новые жертвы: «женщина в красном»После серии нападений и убийств в центре Москвы следователи обратили внимание на странную деталь: все погибшие женщины были одеты в красное. Даже школьница в Загорске в день нападения носила одежду того же цвета. Так появилась первая версия — в городе орудует маньяк, который выбирает жертв по цвету одежды.
Слухи о том, что опасно выходить на улицу в красном, быстро распространились среди москвичей. Так, в середине и конце 1970-х годов даже среди детей бытовала легенда, что красный — привлекает маньяков.
Однако дальнейшие нападения показали, что преступник не обращает внимания на цвет одежды своих жертв. Тогда среди жителей столицы появилась новая версия: кровавые преступления совершает банда уголовников, сбежавших из «Бутырки».
Самые громкие преступления Таганского маньякаОсобенно жестокие преступления маньяк совершил в 1977-м. Осенью того года он напал на секретаря-машинистку ЦК КПСС Нину Далинян. С заточенной отверткой он изуродовал ей лицо, однако женщине удалось выжить.
Через несколько дней был совершен новый удар — неизвестный изнасиловал и убил Лидию Куприянову, супругу известного советского художника Михаила Куприянова, участника коллектива «Кукрыниксы».
Последнее преступление маньяк совершил 19 декабря 1977 года в подмосковном Софрино. Его жертвой стала местная жительница Лидия Щур. Преступник напал на женщину, вырвал ношу и нанес множественные удары ножом. После убийства он снял серьги, изнасиловал жертву и, как сам позже признался, «поставил на грудь туфли — мол, хорошо защищала вещи, получи обратно». С места преступления маньяк забрал деньги, драгоценности и даже собачий ошейник.
Почему не удавалось поймать преступникаНеудачи в расследовании стали причиной отставки начальника МУРа Владимира Корнеева. Несмотря на масштабные усилия правоохранителей и задействованные ресурсы, до конца 1977 года реальных подвижек в деле не было.
Первые надежды появились после того, как местный житель сообщил, что видел возле места убийства Лидии Щур мужчину в дорогой вельветовой куртке. По этой примете задержали гражданина по фамилии Шахнов. В его кармане нашли нож со следами крови, но у него оказалось железное алиби.
Ситуация изменилась, когда другой свидетель рассказал, что встречал подозрительного мужчину в форме железнодорожника в электричке до Хотьково. Сыщики проверили базы работников и отобрали тех, кто подходил под описание. Все свидетели, включая выживших жертв, указали на одного человека — 22-летнего Андрея Евсеева, жителя Хотьково, трудившегося в котельной.
Задержание и улики против ЕвсееваВ квартире Евсеева обыск не дал серьезных результатов, кроме странной находки — собачьего ошейника, снятого с убитой Лидии Щур. Мужчина утверждал, что хранит его в память о погибшей собаке.
После задержания молодой человек отрицал вину, однако в камере 31 декабря 1977 года он произнес загадочную фразу: «Матушка-то, небось, уже пирожков напекла с брюликами». Эту реплику услышал сокамерник, сотрудничавший с милицией. После этого следователи провели повторный обыск и нашли в пакете с мукой похищенные драгоценности.
Биография Таганского маньякаАндрей Евсеев родился в 1955 году в поселке Хотьково. С ранних лет он считался трудным подростком, убегал из дома, бродяжничал и попадал на учет в милицию. Учебу бросил рано, менял профессии — был натурщиком, лаборантом, матросом и истопником. Работать долго нигде не задерживался. В 1972 году его направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику за асоциальное поведение.
«Из больницы я вышел совершенным дураком от всех препаратов, которые в меня вводили в больнице. Я испытывал очень мучительное состояние, затруднения в мозговой деятельности. Людей я считал для себя первыми врагами», — говорил он.При этом знакомые описывали его как открытого и добродушного человека. Он легко сходился с людьми, охотно помогал в мелочах и был щедрым. Часто занимал друзьям деньги, не требуя возврата.
Женщины, с которыми он поддерживал интимную связь, вспоминали, что Евсеев любил делать подарки — чаще всего украшения, снятые с убитых жертв.
Признания и судСначала Евсеев не признавал свою вину и отказывался давать показания женщине-следователю. Чтобы разговорить его, приходилось идти на уступки — например, давать ему соленую селедку, которую он ел прямо с костями.
Впоследствии он признался в девяти убийствах, 18 покушениях, одном изнасиловании и 32 разбойных нападениях.
«Я хотел убивать за один вечер по 20 человек. Неважно, кого, лишь бы находили труп, шла молва», — сказал он на одном из допросов.Медицинская экспертиза признала Евсеева вменяемым, но диагностировала у него социопатию. В 1979 году суд приговорил его к смертной казни, а в 1980-м приговор был приведен в исполнение.