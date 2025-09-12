Прокуратура не стала обжаловать решение суда о мере пресечения актрисе Тарасовой
Прокуратура не будет обжаловать назначенную актрисе Аглае Тарасовой меру пресечения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
На время расследования по делу о контрабанде наркотиков Тарасова будет ограничена в определенных действиях. Изначально следствие просило суд избрать для нее домашний арест.
Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту 5 сентября этого года. В вещах артистки нашли вейп с гашишным маслом.
Ранее стало известно, что Ксения Раппопорт спустя четыре дня навестила задержанную с наркотиками дочь Аглаю Тарасову. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
