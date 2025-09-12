На склонах Эльбруса произошёл обрыв канатной дороги
На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии произошёл обрыв канатной дороги. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, случившийся инцидент привёл к пострадавшим. На место происшествия уже выехали оперативные службы и спасательные подразделения. Они оценивают обстановку и оказывают помощь людям.
В настоящий момент канатная дорога работает в особом режиме. С 3 по 24 сентября здесь проводят плановые работы, чтобы подготовить комплекс к зимнему сезону.
