На склонах Эльбруса произошёл обрыв канатной дороги

Спасатели ликвидируют последствия обрыва канатной дороги на Эльбрусе
Фото: Istock/Diana Fitro

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии произошёл обрыв канатной дороги. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



По предварительным данным, случившийся инцидент привёл к пострадавшим. На место происшествия уже выехали оперативные службы и спасательные подразделения. Они оценивают обстановку и оказывают помощь людям.

В настоящий момент канатная дорога работает в особом режиме. С 3 по 24 сентября здесь проводят плановые работы, чтобы подготовить комплекс к зимнему сезону.

Ольга Щелокова

