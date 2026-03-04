04 марта 2026, 14:00

Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Уже полгода ищут бесследно исчезнувшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых. Официальная версия — несчастный случай, но вокруг загадочной пропажи множатся теории. Одна из наиболее обсуждаемых — побег за границу. Что об этом думает следствие и причем здесь скандально известный финансист Джеффри Эпштейн — в материале «Радио 1».





Содержание Исчезновение семьи Усольцевых Основная версия следствия Связь с Эпштейном и побег

Исчезновение семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Основная версия следствия

Кадр из видео: Телеграм/sledcom_press

Связь с Эпштейном и побег