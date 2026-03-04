Тайна исчезновения Усольцевых: как Эпштейн связан с возможным побегом семьи в США?
Уже полгода ищут бесследно исчезнувшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых. Официальная версия — несчастный случай, но вокруг загадочной пропажи множатся теории. Одна из наиболее обсуждаемых — побег за границу. Что об этом думает следствие и причем здесь скандально известный финансист Джеффри Эпштейн — в материале «Радио 1».
Исчезновение семьи Усольцевых28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой корги отправились в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Семья остановилась на туристической базе, а на следующий день должна была вернуться домой. Однако внезапно Усольцевы перестали выходить на связь. Автомобиль нашли, а самих людей — нет.
Региональное УМВД сообщило о пропаже семьи 2 октября. В обнаруженной машине не оказалось необходимого туристического снаряжения. Местные жители, видевшие Усольцевых последними, утверждали, что они были одеты не по сезону легко. Кроме того, по их словам, туристы ушли не в том направлении, где потом их искали. Мобильный телефон Сергея в последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения — сигнал зафиксировали примерно в семи километрах от Кутурчина.
Основная версия следствияПо факту исчезновения семьи Усольцевых следователи возбудили уголовное дело. Приоритетной версией следствия на всем протяжении поисков остается несчастный случай. Однако, несмотря на масштабные работы, нет никаких вещественных доказательств или следов, которые бы указывали на такой исход.
В СМИ и соцсетях выдвигались десятки других версий, одна из первых — нападение диких животных. Однако это предположение вызывало сомнения: не осталось ни следов борьбы, ни следов крови, ни клоков одежды. Также не было замечено стай птиц, которые, по мнению экспертов, обязательно собирались бы на месте предполагаемой гибели людей.
Криминальные версии также не находят надежных подтверждений. Сторонники версии «намеренного исчезновения» обращают внимание на отсутствие следов и показания свидетелей, которые отрицали, что видели семью на единственной тропе близ Буратинки. Однако прямых свидетельств их нахождения на тропе тоже нет.
Связь с Эпштейном и побегНа фоне безуспешных поисков появилась версия, связанная с «побегом» семьи Усольцевых в США и именем американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и торговлю детьми. И для этого есть основания.
По данным телеканала RT, и Эпштейн, и Усольцев имели отношение к «Инициативе атомных городов» — программе привлечения американских инвестиций для создания рабочих мест в закрытых ядерных центрах России.
В рамках этой программы Эпштейн в 1998 году приезжал в нижегородский Саров. Аналогичной работой в красноярском Железногорске занимался Усольцев. Взаимодействие с американцами он, предположительно, осуществлял через свою фирму «Международный центр развития — Железногорск», основанную в 1999 году.
Эта связь породила предположения, что Усольцевы могли инсценировать свою пропажу и покинуть страну, скрывшись за океаном. Однако это версия отвергается следствием, которое считает, что никаких предпосылок для этого не было. Местонахождение семьи до сих пор остается загадкой.