«Имеет место быть»: Знакомый пропавшего Сергея Усольцева поделился своей версией произошедшего

Знакомый Усольцева Дегтярев: Версия убийства имеет место быть
Фото: istockphoto/Fedorovekb

Почти пять месяцев прошло с тех пор, как супруги Усольцевы и их маленькая дочь Арина бесследно исчезли в тайге Красноярского края. Семья отправилась в небольшое путешествие и не вернулась.



История быстро обросла слухами и домыслами. Следствие называет основной версией несчастный случай и, по данным источников, не делает ставку на криминальный сценарий, хотя он также обсуждался.

В окружении Сергея Усольцева, однако, звучат и другие предположения. Так, знакомый мужчины, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, считает, что внутри семьи мог назревать конфликт.

«Обстановка в семье была очень напряженной. Я изучил все материалы и познакомился с пасынком Сергея, сыном Ирины от первого брака Данилом Баталовым. Считаю, что версия фамилицида (убийство внутри семьи, — прим. ред.) имеет место быть, причем как со стороны Сергея, так и со стороны Ирины», — сказал собеседник «Аргументов и фактов».

Отдельное внимание Дегтярев уделяет поведению Данила. Ему кажется странным, что молодой человек внешне выглядит спокойным и не производит впечатления человека, переживающего тяжёлую утрату.

Сам Данил считает, что в любой ситуации нужно сохранять стойкость и не показывать отчаяния, особенно если повлиять на происходящее невозможно.
