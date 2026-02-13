«Имеет место быть»: Знакомый пропавшего Сергея Усольцева поделился своей версией произошедшего
Знакомый Усольцева Дегтярев: Версия убийства имеет место быть
Почти пять месяцев прошло с тех пор, как супруги Усольцевы и их маленькая дочь Арина бесследно исчезли в тайге Красноярского края. Семья отправилась в небольшое путешествие и не вернулась.
История быстро обросла слухами и домыслами. Следствие называет основной версией несчастный случай и, по данным источников, не делает ставку на криминальный сценарий, хотя он также обсуждался.
В окружении Сергея Усольцева, однако, звучат и другие предположения. Так, знакомый мужчины, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, считает, что внутри семьи мог назревать конфликт.
«Обстановка в семье была очень напряженной. Я изучил все материалы и познакомился с пасынком Сергея, сыном Ирины от первого брака Данилом Баталовым. Считаю, что версия фамилицида (убийство внутри семьи, — прим. ред.) имеет место быть, причем как со стороны Сергея, так и со стороны Ирины», — сказал собеседник «Аргументов и фактов».
Отдельное внимание Дегтярев уделяет поведению Данила. Ему кажется странным, что молодой человек внешне выглядит спокойным и не производит впечатления человека, переживающего тяжёлую утрату.
Сам Данил считает, что в любой ситуации нужно сохранять стойкость и не показывать отчаяния, особенно если повлиять на происходящее невозможно.