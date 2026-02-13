«Имеет место быть»: Знакомый пропавшего Сергея Усольцева поделился своей версией произошедшего

13 февраля 2026, 18:03

Знакомый Усольцева Дегтярев: Версия убийства имеет место быть

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Почти пять месяцев прошло с тех пор, как супруги Усольцевы и их маленькая дочь Арина бесследно исчезли в тайге Красноярского края. Семья отправилась в небольшое путешествие и не вернулась.





История быстро обросла слухами и домыслами. Следствие называет основной версией несчастный случай и, по данным источников, не делает ставку на криминальный сценарий, хотя он также обсуждался.



В окружении Сергея Усольцева, однако, звучат и другие предположения. Так, знакомый мужчины, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, считает, что внутри семьи мог назревать конфликт.





«Обстановка в семье была очень напряженной. Я изучил все материалы и познакомился с пасынком Сергея, сыном Ирины от первого брака Данилом Баталовым. Считаю, что версия фамилицида (убийство внутри семьи, — прим. ред.) имеет место быть, причем как со стороны Сергея, так и со стороны Ирины», — сказал собеседник «Аргументов и фактов».