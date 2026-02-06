В Красноярском крае исчез автомобиль Skoda Kodiaq пропавшей семьи Усольцевых
В Красноярском крае исчез автомобиль Skoda Kodiaq пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщает NGS24.RU.
Кроссовер находился на окраине Кутурчина с момента исчезновения семьи и был опечатан правоохранителями как вещественное доказательство после возбуждения уголовного дела. Машина простояла там практически всё время активных поисков.
По информации издания, автомобиль перегнали на территорию организации, в которой он числился. Других подробностей о причинах исчезновения машины пока нет.
Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе посёлка Кутурчин. После исчезновения сыну Даниилу поступил странный звонок из Испании.
