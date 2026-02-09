Поиски Усольцевых в Красноярском крае возобновлялись в рамках уголовного дела

09 февраля 2026, 06:19

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

В рамках расследования уголовного дела зимой 2026 года возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Красноярского края. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК региона.





30 и 31 января сотрудники Красноярского поисково‑спасательного отряда провели двухдневную поисковую операцию. По данным пресс‑службы краевого учреждения, мероприятие не принесло результатов.



«Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было», — сообщил собеседник агентства.