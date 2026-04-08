Тайные практики и «рептилоиды»: как увлечение эзотерикой привело москвичку к трагической гибели в Москве? Подробности
35-летняя преподавательница столичного университета серьёзно увлеклась сомнительными эзотерическими практиками, скупала курсы за десятки тысяч рублей и жаловалась «наставникам» на потерю души. А утром 8 апреля её тело нашли под окнами дома на улице Лобачевского на юго-западе Москвы. За два дня до гибели она написала, что поняла — «ей конец». Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
«Открылся третий глаз»: увлечение магией и гипнозом
В последнее время 35-летняя жена бизнесмена, работавшая преподавателем на кафедре экономики и менеджмента в одном из московских университетов, серьёзно увлеклась различными видами гипноза, в том числе ченнелингом: она верила, что общается с высшими силами через интернет-медиумов. Погибшая перед смертью писала в эзотерических чатах, что у неё открылся третий глаз.
Девушка скупала курсы по регрессивному экзогипнозу и практикам общения с инопланетными цивилизациями за десятки тысяч рублей. Она общалась с «единомышленниками» в различных «эзотерических чатах». Цены на сеансы с некими «слиперами» доходили до 50 тысяч рублей.
«Потеряла и жизнь, и душу»: переписка с наставником
Как выяснил Telegram-канал SHOT, погибшая Неля Аллаярова активно переписывалась с «человеком, познавшим природу» Павлом Лаврентьевым, которому рассказывала о своих проблемах. В частности, 6 апреля — за два дня до своей гибели — женщина писала, что она «поняла, что ей конец», и из-за доверия к другим «магам» она «потеряла и жизнь, и душу».
До этого она рассказывала, как одна из видящих рассказала Неле, что «в 35 — конец жизни». Женщине как раз было столько лет. Она также жаловалась в общении на некоего «Владимира рептилоида» и его ученика Илью, которые занимались техномагией.
Жалобы на «скачивание энергии» и обезвоживание
Погибшая уверяла, что из неё и ещё трёх женщин во время сеансов «скачивали энергию». А «рептилоида» она сравнивала с насильниками и отмечала, что он — ещё хуже. После таких практик Неля жаловалась на обезвоживание и полное отсутствие сил. Женщина, по её словам, не могла ничего делать.
Предварительно, один из её «наставников» — 56-летний шарлатан Владимир Сомов, который называет себя «целителем». Мужчина живёт в Перми. Ранее он работал водителем в спортивной школе и был предпринимателем. В разговоре с SHOT сам Лаврентьев заявил, что не был близко знаком с погибшей, и признался, что в последние дни она жаловалась ему на своё состояние.
Странное поведение и просьбы о деньгах
Близкие Нели Аллаяровой считают, что виной всему стали мошенники, которые подействовали на женщину и буквально заставили ее совершить непоправимое. Сейчас родным погибшей пишут незнакомцы и просят перевести деньги. В последнее время Неля вела себя очень странно: каждый день просила у родных и друзей крупные суммы, утверждая, что надо пройти лечение. Семья не могла дозвониться до нее, на что Неля говорила, что лежит в больнице. На днях банк заблокировал ей один из переводов как подозрительный.
Следователи также проверили версию о влиянии мошенников на Нелю, но никаких подозрительных переводов с её карты не нашли.
Утро трагедии: что произошло в квартире на Лобачевского
По информации SHOT, 35-летняя Неля жила в квартире многоэтажки на Лобачевского вместе с супругом-бизнесменом, который старше её на 23 года. Сегодня рано утром мужчина, как обычно, уехал на работу, а уже около 9 утра его жену нашли возле подъезда мёртвой. На девушке не было одежды. Дверь в квартиру была заперта изнутри, а комнаты были залиты кровью. Не исключено, что ее появление связано с одной из сомнительных практик, которыми увлекалась погибшая.
Версия убийства и позиция следствия
Предварительная версия случившегося — убийство. Сейчас проводится доследственная проверка, на месте работают следователи и криминалисты столичного СК.
В Следственном комитете прокомментировали трагедию:
«Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства смерти девушки на западе Москвы. 8 апреля 2026 года около жилого дома, расположенного на улице Лобачевского в городе Москва, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. По данному факту Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали правоохранители.
Дело находится на контроле столичной прокуратуры.