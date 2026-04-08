В Москве Lexus с неадекватной женщиной за рулём на скорости влетел в жилой дом
В центре Москвы на Большой Грузинской улице автомобиль Lexus въехал в жилое здание. Об этом сообщает агентство «Москва».
Предварительно авария произошла у дома 22. Машина снесла часть бетонных ограничителей и клумбы, разбросав землю по асфальту, после чего врезалась в фасад у окон первого этажа.
Очевидцы сообщили, что за рулём находилась женщина. Они описали водителя как неадекватного: по их словам, она неслась по парковке, задевая другие автомобили, а затем, не снижая скорости, врезалась в здание. Пострадала сама виновница аварии. Автоледи получила ушибы грудной клетки и сотрясение мозга — медики госпитализировали её.
Читайте также: