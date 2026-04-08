В Китае женщина загорелась во время исполнения танца «в огне»
В Китае женщина загорелась во время танцевального выступления с использованием огня. Подробности приводит The Sun.
Инцидент произошёл на пляжном шоу. Танцовщица исполняла номер на песке внутри огненного кольца. Сообщается, что артистка выполняла движения в непосредственной близости от открытого пламени.
В какой-то момент огонь перекинулся на её одежду. Затем пламя начало переходить на тело и распущенные волосы женщины. Охваченная ужасом, танцовщица побежала по пляжу в сторону реки.
Она пыталась потушить себя в воде. Женщина сумела спастись, зайдя в реку, и избежала серьёзных ожогов. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. Врачи не диагностировали у неё серьёзных травм.
