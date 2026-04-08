«Мат, угрозы и сломанный стул»: Пьяная пермячка разгромила хостел в столице
В Москве сотрудники Росгвардии задержали 44-летнюю жительницу Перми за дебош в хостеле на Монтажной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу.
По информации ведомства, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроила скандал после того, как персонал отказал ей в заселении.
Посетительница перешла на нецензурную брань, угрожала администратору расправой и в ярости сломала стул. Сотрудники хостела попытались успокоить нарушительницу, но не смогли этого сделать, после чего нажали тревожную кнопку.
На место оперативно прибыли росгвардейцы, которые обезвредили и задержали дебоширку. Для разбирательства и выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданку в ближайший отдел полиции.
Ранее на севере Москвы росгвардейцы нашли потерявшегося ребёнка.
