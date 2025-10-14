Таинственное исчезновение семьи под Оренбургом: как раскрыли дело о жестоком убийстве супругов Веселовых
2 июля 2014 года тихий посёлок Степной под Оренбургом превратился в место преступления, которое потрясло всю область. В тот день 27-летняя Ольга Веселова приехала навестить родителей и стала первой, кто заметил неладное. Открытые ворота гаража, незапертая дверь и тишина в доме насторожили девушку. Машина стояла на месте, но родителей — Виктора и Ольги Веселовых — нигде не было.
Дом выглядел идеально — без признаков борьбы или взлома. Всё указывало на то, что супруги просто куда-то вышли. Но уже через несколько часов стало ясно: семья оказалась жертвой жестокого и тщательно спланированного преступления. Подробнее о трагедии расскажет «Радио 1».
Первые шаги расследования: ни свидетелей, ни уликРасследование началось с нуля. Не было ни свидетелей, ни прямых улик, ни камер наблюдения. Единственная зацепка — неизвестный след автомобильных шин в гараже, не совпадающий с колёсами семейной машины. Ориентировки с фотографиями Веселовых заполнили местные СМИ.
Их исчезновение породило массу слухов — от мистических догадок до версий о побеге. Но истина оказалась куда прозаичнее — это было дело рук профессиональных убийц. Следствие установило, что преступники несколько месяцев наблюдали за домом, изучая распорядок дня семьи. За несколько дней до нападения они прекратили слежку, чтобы не попасть в объективы камер.
Следствие выходит на след бандыРано утром 2 июля к дому подъехала «Лада Приора» с поддельными номерами. Трое мужчин дождались, когда хозяин выйдет к машине около 7:30 утра. Они без оружия, полагаясь лишь на физическую силу и психологическое давление.
«Представьте, как они были уверены в себе, что не взяли даже оружия. Просто оружие могло выдать их при случайной встрече с полицией. Да и они понимали, что смогут расправиться с семьей и без него. Трое здоровых мужиков, спортсменов. Одним видом они запугали хозяев», — рассказывал в интервью «КП-Оренбург» руководитель третьего отдела СУ СК РФ по Оренбургской области Арсений Дмитриев.Преступники заставили супругов отдать все накопленные деньги, после чего убили Виктора и Ольгу Веселовых. Исполнителями оказались Алексей Худаев, Никита Игнатов и Виктор Бертхольц — участники опасной банды киллеров, действовавшей на территории Оренбургской области.
После убийства преступники действовали крайне аккуратно. Они были в перчатках, в чистой обуви, не оставили ни отпечатков пальцев, ни следов обуви, ни даже волоса.
Попытка скрыть следыТела супругов они вынесли на руках и увезли в своей «Приоре» и закопали их на глубине почти двух метров. Место было тщательно замаскировано. Даже спустя годы, когда один из участников банды, Бертхольц, указал следователям место захоронения, те с трудом смогли его найти.
«Когда нам указали на их местонахождение, мы сначала не поверили. Потому что местность за это время сильно изменилась, там были пожары. Копали очень долго. Но Виктор Бертхольц настаивал, что тела находятся именно там. Кто бы мог подумать, что на такой глубине! Они закопали их почти на два метра», — вспоминал Дмитриев.Преступники даже разделили тела и захоронили их в разных точках, чтобы затруднить поиск. Раскопки и экспертизы заняли несколько недель.
Следствие выяснило, что за убийство Веселовых исполнители получили по 200 тысяч рублей, а часть украденных денег — 434 тысячи рублей — пошла на покупку новой «Лады Приоры». Именно эта машина позднее привела оперативников к банде, когда те начали расследование другого преступления — убийства бизнесмена Дениса Чернова.
Как «Приора» вывела на след бандыНесмотря на поддельные документы, эксперты установили происхождение автомобиля и вышли на подозреваемых — целую группировку профессиональных убийц, на счету которой — серия резонансных расправ.
Главарём группировки был Алексей Худаев — бывший спортсмен с криминальным прошлым и врождённой харизмой. Он умел манипулировать людьми, находил молодых, физически подготовленных и амбициозных парней, обещая им «лёгкие деньги и красивую жизнь». Чтобы попасть в его окружение, нужно было пройти «испытание верности» — участие в преступлении или устранении конкурента. В итоге в банду вошли Никита Игнатов и Виктор Бертхольц, оба с высшим образованием и хорошей репутацией.
Сначала Худаев организовывал нелегальный бизнес, затем переходил к убийствам по заказу. Однако, как выяснилось, обещанных богатств никто из участников не получил. По словам Бертхольца, 200 тысяч рублей за убийство Веселовых стали их самым крупным гонораром. За другие преступления платили в разы меньше — 10–20 тысяч рублей.
Методы убийства у группировки были одинаковы: жертвы связывались за спиной, а преступления отличались хладнокровием и точностью исполнения. Помимо Веселовых, от рук банды погибли предприниматель Денис Чернов с сыном, руководитель фирмы Виктор Бахарев, его жена и водитель.
Суд, приговор и международный розыскПосле нескольких лет следствия организаторов банды настигла расплата. Виктора Бертхольца приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Никита Игнатов умер в СИЗО, не дождавшись приговора. Алексея Худаева объявили в международный розыск и он до сих пор числится одним из самых опасных преступников региона.
Дело Веселовых стало ключевым эпизодом в расследовании преступной деятельности группировки. По мнению следователей, именно признания Бертхольца помогли раскрыть целую серию нераскрытых убийств прошлых лет. По словам следователя Арсения Дмитриева, с поимкой Худаева могут появиться новые зацепки по другим старым делам.