Таинственное исчезновение семьи под Оренбургом: как раскрыли дело о жестоком убийстве супругов Веселовых

14 октября 2025, 17:13

Фото: istockphoto / tiero

2 июля 2014 года тихий посёлок Степной под Оренбургом превратился в место преступления, которое потрясло всю область. В тот день 27-летняя Ольга Веселова приехала навестить родителей и стала первой, кто заметил неладное. Открытые ворота гаража, незапертая дверь и тишина в доме насторожили девушку. Машина стояла на месте, но родителей — Виктора и Ольги Веселовых — нигде не было.





Содержание Первые шаги расследования: ни свидетелей, ни улик

Следствие выходит на след банды Попытка скрыть следы Как «Приора» вывела на след банды Суд, приговор и международный розыск Дом выглядел идеально — без признаков борьбы или взлома. Всё указывало на то, что супруги просто куда-то вышли. Но уже через несколько часов стало ясно: семья оказалась жертвой жестокого и тщательно спланированного преступления. Подробнее о трагедии расскажет «Радио 1».

Первые шаги расследования: ни свидетелей, ни улик



Следствие выходит на след банды

«Представьте, как они были уверены в себе, что не взяли даже оружия. Просто оружие могло выдать их при случайной встрече с полицией. Да и они понимали, что смогут расправиться с семьей и без него. Трое здоровых мужиков, спортсменов. Одним видом они запугали хозяев», — рассказывал в интервью «КП-Оренбург» руководитель третьего отдела СУ СК РФ по Оренбургской области Арсений Дмитриев.

Попытка скрыть следы

«Когда нам указали на их местонахождение, мы сначала не поверили. Потому что местность за это время сильно изменилась, там были пожары. Копали очень долго. Но Виктор Бертхольц настаивал, что тела находятся именно там. Кто бы мог подумать, что на такой глубине! Они закопали их почти на два метра», — вспоминал Дмитриев.

Фото: istockphoto / Synthetic-Exposition



Как «Приора» вывела на след банды

Суд, приговор и международный розыск