Столкновение «Лады Приоры» и КамАЗа унесло жизнь 74-летнего водителя

14 октября 2025, 15:44

В Краснодарском крае пенсионер погиб в ДТП с КамАЗом

Фото: Istock / Tatyana Tatyana

Сегодня в 12:10 на подъезде к аулу Урупский Успенского района Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».