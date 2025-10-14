Столкновение «Лады Приоры» и КамАЗа унесло жизнь 74-летнего водителя
В Краснодарском крае пенсионер погиб в ДТП с КамАЗом
Сегодня в 12:10 на подъезде к аулу Урупский Успенского района Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
74-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди КамАЗом.
В результате столкновения пенсионер погиб на месте происшествия. Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Успенскому району, майор полиции Евгений Бойко, прокомментировал детали аварии и напомнил о необходимости соблюдения дистанции и правил дорожного движения.
