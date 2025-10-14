Достижения.рф

В Москве таксист-мигрант изнасиловал в машине 17-летнюю пассажирку

Фото: Istock/Marc_Osborne

На юго-западе Москвы Следственный комитет и полиция задержали водителя такси. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщает «МК».



Инцидент произошел вечером 10 октября в районе Чечерского проезда. 40-летний уроженец Казахстана работал водителем и получил заказ. Его пассажиркой стала 17-летняя девушка.

Водитель заметил, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения. Он свернул в безлюдное место и, воспользовавшись её беспомощным состоянием, совершил противоправные действия в салоне автомобиля марки «Черри Арризо».

После этого девушка смогла сообщить о случившемся. Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемого. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Сейчас они проводят все необходимые следственные действия.

Ольга Щелокова

