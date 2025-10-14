В Москве таксист-мигрант изнасиловал в машине 17-летнюю пассажирку

14 октября 2025, 11:21

В Москве СК задержал таксиста по подозрению в изнасиловании пассажирки

Фото: Istock/Marc_Osborne

На юго-западе Москвы Следственный комитет и полиция задержали водителя такси. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщает «МК».