Таксист-шахматист пять лет жестоко убивал женщин и оставался на свободе: как томский маньяк Геннадий Федоровский ловко обманывал следствие
Часто серийные убийцы воспринимали свои преступления как извращённую игру. Таким был и томский таксист Геннадий Федоровский, который в 1977 году организовал собственное преступное «противостояние» с милицией, просчитывая ходы, словно в шахматной партии. Федоровский охотился на женщин, и целых пять лет уходил от наказания. Как маньяку это удавалось и чем ему помог сотрудник ГАИ, расскажет «Радио 1».
Детство, которое сформировало жестокостьЖизнь Федоровского складывалась тяжело с самого раннего возраста. Его мать была занята делами, поэтому никогда не вникала в конфликты сына и дочери и при любой ссоре наследников обвиняла мальчика, объясняя это тем, что девочек обижать нельзя. Сестра будущего преступника быстро поняла, что ответственность всегда будет ложиться на брата, и начала пользоваться ситуацией: била его, издевалась, забирала игрушки.
Мальчик не мог ни защититься, ни пожаловаться, так как в глазах родительницы всегда виноват был он. Постепенно в нем формировались озлобленность и подавленная агрессия. Он мечтал о смерти сестры, но внешне выглядел тихим, исполнительным, послушным.
Повзрослев, Федоровский устроился в такси, избегал конфликтов и даже получал благодарности за работу. Кроме того, он женился, в семье родилось двое сыновей.
Семья и первая вспышка насилияЖенитьба изначально казалась ему спасением: дети, стабильность, уважение. Однако жена быстро разглядела мягкость мужа и начала давить на него эмоционально. Постоянные упрёки, раздражённость и оскорбления подогревали в Федоровском ту самую детскую ярость, которую он долгие годы подавлял.
Переломным стал момент, когда в 40 лет, не выдержав очередного всплеска унижения, он ударил жену. В этот момент Федоровский испытал чувство ярости и наслаждения. У него появились мысли об убийстве, однако дети, вошедшие в комнату, остановили его. Но желание убивать никуда не делось, а лишь усилилось.
Первое убийство: соседка Оля ДеникинаОсенью 1977 года, гуляя в лесу, Федоровский случайно встретил соседку снизу — Ольгу Деникину. Она была пионервожатой, известной добротой и заботой о детях. Она не ожидала опасности, когда знакомый таксист заговорил с ней.
В мужчине же уже зрела новая вспышка агрессии. Он напал на женщину, изнасиловал и убил, а тело подвесил на заранее подготовленную верёвку. Однако по следам на шее, следователи быстро поняли, что смерть была насильственной.
Однако расследование зашло в тупик — единственной уликой был журнал для шахматистов, который преступник случайно уронил. Но этого оказалось недостаточно — Федоровский сумел «залечь на дно» на пять лет.
Возвращение к преступлениям в 1982 годуК 1982 году скрытая ненависть к женщинам и тяга к насилию взяли верх. Вечером, проезжая мимо омского почтамта на красных «Жигулях», Федоровский заметил студентку Марину Рожкову. Она согласилась сесть в машину — водитель выглядел внушающим доверие.
В лесу маньяк изнасиловал девушку. Смерть наступила не сразу: он наносил удары ножом, давал шанс убежать, снова догонял. И в этот раз лишь единственная зацепка — красный ВАЗ, который видели неподалёку. Однако эта улика не помогла следователям, а наоборот помешала расследованию.
Как сотрудник ГАИ помогал маньяку избегать поимкиУ Федоровского был друг, работающий в ГАИ. Проводя вечера за шахматами, он невольно сообщал преступнику детали расследования — вплоть до того, что милиция ищет красную машину. На следующий день Федоровский перекрасил авто в синий, а изменения оформлять не стал — друг «закрыл глаза» на это.
Таксист совершил ещё несколько нападений: схема была одинаковой — предложение подвезти, вывоз в лес, насилие, убийство. После — очередная покраска машины, на которую ГАИ «не обращало внимания».
Расследование заходило в тупик, и милиция опубликовала ориентировку в газете. Это стало ключом к разгадке.
Свидетельница, которая помогла выйти на следВ отделение пришла женщина по имени Анна — заплаканная, эмоционально разбитая. Она рассказала, что Федоровский напал на неё, но не убил: она сказала, что влюбилась в него, надеясь выжить, и дала ему свой номер.
Следователи попросили её назначить встречу, но Анна была настолько травмирована, что, услышав его голос по телефону, просто повесила трубку. Тем не менее она подробно описала внешность преступника — эта информация позволила составить фоторобот.
Вскоре в отделении появился его друг — сотрудник ГАИ, узнавший знакомые черты. На допросе он рассказал о том, как непреднамеренно помогал маньяку, скрывая изменение цвета машины.
Задержание и неожиданный финалУ дома Федоровского оперативники устроили засаду. Когда таксист въехал во двор на своих «Жигулях» — тех самых, на которых он подвозил жертв, — его задержали. На допросах он сразу признал вину по предъявленным эпизодам. Однако следователи были уверены: количество жертв больше, но доказательств не хватало.
Федоровский вёл себя покорно, надеясь смягчить наказание. Убийца цинично утверждал, что несмотря на четыре убийства, он дал жизнь двум сыновьям, что, по его мнению, должны были учесть в суде. Разумеется, подобные заявления не имели никакого веса.
Преступника приговорили к расстрелу. Но исполнить приговор не успели: его нашли мёртвым в камере.