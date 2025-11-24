Достижения.рф

В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления неизвестным газом

Фото: iStock/Chalabala

Два человека погибли в Чекмагушевском районе Башкирии после отравления газом в зернохранилище. Инцидент произошел 21 ноября в селе Юмашево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.



Работники сельхозпредприятия спустились в бункер зерноочистительной машины для очистки. Внутри они столкнулись с опасным газом и потеряли сознание. Прокуратура региона начала проверку, подключилась и Гострудинспекция. Специалисты выяснят причины трагедии и обстоятельства, приведшие к этому инциденту.

Сейчас важно обратить внимание на безопасность работы в подобных условиях, чтобы избежать повторения подобных случаев в будущем.

