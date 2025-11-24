В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления неизвестным газом

24 ноября 2025, 14:08

Два человека погибли в Чекмагушевском районе Башкирии после отравления газом в зернохранилище. Инцидент произошел 21 ноября в селе Юмашево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.