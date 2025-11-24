В Башкирии двое работников зернохранилища умерли от отравления неизвестным газом
Два человека погибли в Чекмагушевском районе Башкирии после отравления газом в зернохранилище. Инцидент произошел 21 ноября в селе Юмашево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Работники сельхозпредприятия спустились в бункер зерноочистительной машины для очистки. Внутри они столкнулись с опасным газом и потеряли сознание. Прокуратура региона начала проверку, подключилась и Гострудинспекция. Специалисты выяснят причины трагедии и обстоятельства, приведшие к этому инциденту.
Сейчас важно обратить внимание на безопасность работы в подобных условиях, чтобы избежать повторения подобных случаев в будущем.
Ранее стало известно, что в Забайкалье прокуратура начала проверку после рождения младенца в туалете колледжа.
Читайте также: