В Петербурге пациент совершил суицид в клинике Боткина перед процедурой диализа

Фото: iStock/Pepgooner

В Санкт-Петербурге в клинике им. Боткина пациент покончил с собой в раздевалке перед отделением гемодиализа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.



По информации свидетелей, мужчина проходил плановое лечение и регулярно посещал процедуры диализа. Пресс-служба больницы подтвердила инцидент и отметила, что сейчас ситуацией занимаются правоохранительные органы.

